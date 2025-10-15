²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÀÊÌ¤âº®Íð¡©EXO¡¦¥¹¥Û¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¡È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅÁÀâ¡É¤ò¹ðÇò¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó¡×
EXO¤Î¥¹¥Û¤¬¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Û¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¥æ¥ó¥Û¤È2SHOT
¥¹¥Û¤Ï¡¢10·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Û¥ó¡¦¥½¥¯¥Á¥ç¥ó¤ÎÊõÀÐÈ¢¡×¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¥Û¥ó¡¦¥½¥¯¥Á¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¡©»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Û¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¥¹¥Û¤Ï¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡ÈËÜÅö¤ËåºÎï¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ê¤Î¤«½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¥Û¥ó¡¦¥½¥¯¥Á¥ç¥ó¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¹¥Û¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥À¥ó¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËSM¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬Íè¤Æ¡È¤¦¤Á¤ÏSM¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÌ¾»É¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥«¥¦¥È¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Û¤ÏEXO¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÄ¹¤¤6Ç¯È¾¤ÎÎý½¬À¸´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤È¤·¡¢¡ÖÎý½¬À¸»þÂå¤â³Ø¹»¤Ç¤ÏÌÏÈÏÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äï¤¿¤Á¤Ï¡È¥¹¥Û·»¤µ¤ó¤ÈÍ·¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ê¡¼¥À¡¼¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡þ¥¹¥Û ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯5·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ç¥ó¡£2012Ç¯4·î¤ËEXO¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAMA¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£EXO¤È¤·¤Æ¡ØGrowl¡Ù¡ØOverdose¡Ù¡ØCall me baby¡Ù¡ØMonster¡Ù¡ØKo Ko Bop¡Ù¡ØObsession¡Ù¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈ¯É½¤¹¤ë°ìÊý¡¢2020Ç¯3·î¤Ë¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSelf-Potrait¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØThe Last Kiss¡Ù¡Ø¾Ð¤¦ÃË¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥°¥í¡¼¥ê¡¼¥Ç¥¤¡Ù¡ØÈô¤Ù¤Ê¤¤Ä»¤ÈÍ¥¤·¤¤¥¥Ä¥Í¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Á±³¤Ä¤¤ÏÎø¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£2020Ç¯5·î14Æü¤«¤éÊ¼Ìò¤òÌ³¤á¡¢2022Ç¯2·î14Æü¤Ë¾¤½¸²ò½ü¡Ê½üÂâ¡Ë¤µ¤ì¤¿¡£