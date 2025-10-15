²¬»³¸å³Ú±à¤Î½©¤Î¸¸ÁÛÄí±à¤¬11·î14Æü¤«¤é³«ºÅ¡¡¹â¹»À¸¹Í°Æ¤Î¿·¤·¤¤¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¡¡²¬»³
½©¤Î¸¸ÁÛÄí±à¤Î»î¸³ÅÀÅô¡¡²¬»³¸å³Ú±à¡¡²¬»³¡¦ËÌ¶è¡¡14Æü
¡¡²¬»³¸å³Ú±à¤ò¸¸ÁÛÅª¤Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Êñ¤à¡Ö½©¤Î¸¸ÁÛÄí±à¡×¤¬11·î14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³¸å³Ú±à¤Î½©¤Î¸¸ÁÛÄí±à¤ÏÆø¤ï¤¤¤äÌ¥ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¡¢2011Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊÅö»þ¤Ï½©¤ÎÍ¶¤¤Äí±à¤È¤·¤Æ³«»Ï¡Ë
¡¡¹ÈÍÕ¤ÇÀ÷¤Þ¤ë²¬»³¸å³Ú±à¤òºÌ¤í¤¦¤È¡¢Ãæ±û¤Î¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÏÂ»±¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¡ÖÀéÆþ¤Î¿¹¡×¡Ê¤Á¤·¤ª¤Î¤â¤ê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï²¬»³¹©¶È¹â¹»¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó²Ê¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡ÖÄá¡×¤ÎÃÖÊª¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡½©¤Î¸¸ÁÛÄí±à¤Ï²¬»³¸å³Ú±à¤Ç11·î14Æü～24Æü¤Î´ü´Ö¤Ç³«¤«¤ì¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¸á¸å8»þÈ¾¤Þ¤Ç³«±à¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆþ±à¤Ï¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¡¡Æþ±àÎÁ¡§Âç¿Í500±ß¡¡65ºÐ°Ê¾å200±ß¡¡¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡Ë´ü´ÖÃæ¤ÎºÇ½é¤ÎÆüÍËÆü¤È¤Ê¤ë16Æü¤Ë¤ÏÇ½³ÚÆ²¤Ç²¬»³¥Õ¥£¥ë¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µー¥È¡ÊÌµÎÁ¡¦ÅöÆüÀèÃå½ç¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÆîÂ¦³«Êü¼ÇÀ¸¤Ç¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤é¤Ë¤è¤ë¸¸ÁÛÄí±à²»³Úº×¡ÊÍÎÁ¡¦Á°Çä¤ê6000±ß¡Ë¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿²¬»³¾ë¤Ç¤âÆ±¤¸´ü´Ö¤Ç¡¢Ìë¤Î¤ª¾ë¤ä¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö½©¤Î±¨¾ëÅí¸»¶¿¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£