¡È¤É¤¦¤À¤¤¡¢¤³¤Î¿§¤Ï¤è¤©!?¡É °ð¾ë»Ô¤Î¡Ö¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡×¥«¥éー¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ·èÄê¡ª10·î22Æü¤è¤ê¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¤¬ÀÖ¤ÈÀÄ¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
¡Ú°ð¾ë»Ô¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¥«¥éー¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×2025¡Û ¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö ¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡§10·î22Æü～12·î25Æü ¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡§12·î26Æü～2026Ç¯3·î23Æü ÅÀÅô»þ´Ö¡§ÆüË×～ÍâÆü¤ÎÆü¤Î½Ð¤Þ¤Ç ¢¨¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤ëÅÀÅôÊý¼° ³«ºÅ¾ì½ê¡§¤¤¤Ê¤®¥Ú¥¢¥Ñー¥¯
¢¨2024Ç¯³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡°ð¾ë»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡×¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö°ð¾ë»Ô¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¥«¥éー¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×2025¡×¤ò10·î22Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢°ð¾ë»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡×¤ò¡¢¥¢¥Ë¥áÂè1ÏÃ¤ÎÍ½¹ðÅù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥¦¥É¤Î³¹¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡ÈÀÖ¡É¤È¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¬Åë¾è¤·¤¿¡Ö¥é¥Ó¥É¥êー¥É¥Ã¥°¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡ÈÀÄ¡É¤Î¥«¥éー¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ê¤¦Í½Äê¤Ç¡¢¥·¥êー¥º¤ÎÂè1ÏÃ¤ÈºÇ½ªÏÃ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡¢¥¹¥Èー¥êーÀ¤¢¤ë¥«¥éー±é½Ð¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨2024Ç¯³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò
(C)¥µ¥ó¥é¥¤¥º