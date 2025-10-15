ËÜ¶¿ÏÂ¿Í¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¸»Ò¤¬¿´¼æ¤«¤ì¤ëÁÐ¼÷´Ý¡£¤½¤Î¸åÊá¤Þ¤¨¤¿ÅðÂ±¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¶²¤é¤¯¥É¥é¥ÞÁ°È¾¤Ç¡ã¾Ã¤µ¤ì¤¿¡ä¤¢¤Î¿ÍÆ±ÍÍ¤Ë¡Ä¡Ú2025ÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
2024Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¤Ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ.jp¡Ù¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿µ»ö¤«¤é¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤1ËÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯10·î27Æü¡Ë*****ÂçÀÐÀÅ¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦»ç¼°Éô¡Ê±é¡§µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¡Ë¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£¥É¥é¥Þ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤¹Ãæ¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ÎÊë¤é¤·¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Îò»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÇÅìÂç»ËÎÁÊÔ»¼½ê¶µ¼ø¡¦ËÜ¶¿ÏÂ¿ÍÀèÀ¸¤¬¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤È¤Ë¿¼¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡ÖÊ¿°Â»þÂå¤ÎÈÈºá¼Ô¤Î°·¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¥É¥é¥Þ¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
²¼½Å¶Ç»Ò¡¡Æ£¸¶Æ»Ä¹¤«¤é¤¤¤¸¤áÈ´¤«¤ì¤¿Äê»Ò¤òÀ¶¾¯Ç¼¸À¤Ï·üÌ¿¤Ë¼é¤Ã¤¿¤¬¡Ä»ç¼°Éô¤¬Æüµ¤Ë¡ãÀ¶¾¯Ç¼¸À¤Î°¸ý¡ä¤ò½ñ¤Ï¢¤Í¤¿ÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤ë
* * * * * * *
ÁÐ¼÷´Ý¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤ë¸»Ò
¤Þ¤Ò¤í¤ÎÌ¼¡¦¸»Ò¤òÅðÂ±¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°ËÆ£·òÂÀÏº¤µ¤ó±é¤¸¤ëÁÐ¼÷´Ý¡£
¤¤¤È¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÈÊ¬°ã¤¤¡×¤À¤ÈÎä¤¿¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸»Ò¤Ï¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
2¿Í¤ò¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Ò¤í¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÁÐ¼÷´Ý¡¢Ê¿°Ù¸¤Î²¼¤ÇÅðÂ±Æ¤È²¤Ê¤É¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤ÏÊá¤Þ¤¨¤¿¸å¤ÎÅðÂ±¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ÎÈÈºá¼Ô¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿°Â»þÂå¤ÎÈÈºá»ö¾ð
¤·¤«¤·ÁáÂ®¤Ê¤¬¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤áÂ©¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¶¿ÏÂ¿ÍÀèÀ¸¤¬´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ëÂç¿Íµ¤¤ÎÊ¿°Â¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ª¡Ø±þÅ·¤ÎÌç¡Ù¡Êºî¡§³¥¸¶Ìô¡¿¿·Ä¬¼Ò¡Ë
ÈÈºá¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¡Èó°ã»È¤Î»Å»ö¡£
¤½¤·¤ÆÉð»Î¤¬¸¡Èó°ã»È¤ËÇ¤¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅðÂ±¤äÅ¥ËÀ¤Ê¤É¤ÎÈÈ¿Í¤òÉðÎÏ¤Ë½¨¤Ç¤¿¸¡Èó°ã»È¤¿¤Á¤¬ÂáÊá¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤âÂáÊá¤·¤¿¸å¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤³¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Ê¿°Â»þÂå¤Ë»à·º¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿
¤¤Á¤ó¤È»ÊË¡¤ä·Ù»¡ÁÈ¿¥¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¹¾¸Í»þÂå°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÛÈ½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ·º¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ÇÍºá¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»à·º¤Ë¤Ê¤ë¼Ô¡¢ÅçÎ®¤·¤Ë¤Ê¤ë¼Ô¡¢¹¾¸Í¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤ë¼Ô¡¢Ï´²°¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¼Ô¤Ê¤É¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Ë¤Ï»à·º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢½Å¤¤·º¤À¤È±ó¤¤¹ñ¤ËÎ®¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¿û¸¶Æ»¿¿¤Î»þÂå¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢¤Þ¤ÀÁÈ¿¥¤¬¥¥Á¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈÈ¿Í¤ò¸îÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹ñ»Ê¡Ê¸©ÃÎ»ö¡Ë¤¬Ç¤¹ñ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á°¤¤ÅÛ¤òÇÛÎ®ÃÏ¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤«¤Ê¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¤³¤È¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Î®ºá¤Î¤Ï¤º¤¬µþÅÔ¤Î¤Ï¤º¤ì¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÁ°È¾¤Ç¤â¡¢Î®ºá¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÄ¾½¨¤¬Ä»ÊÕÌî¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»¦¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Æ³°¡¢¤¢¤ì¤Ï¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤«¤éÏ´²°¡£
Ï´²°¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤È¡Ö¼ê´Ö²Ë¡×¤¬¤«¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Åö»þ¤ÎÄ«Äî¤Ë¤½¤Î¡Ö¼ê´Ö²Ë¡×¤ò¤Í¤ó½Ð¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ì¤â¤à¤º¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Ãø¼Ô¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÊ¿À¶À¹¡Ù¤Ç»þÂå¹Í¾Ú¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼ã¤Æü¤ÎÀ¶À¹¤¬Ï´²°¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢Î©ÇÉ¤ÊÏ´¹ö¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤Ï±é½Ð¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤¹¡£
Ï´²°¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢Êü´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ·é¤ÇÌµË¡ÃÏÂÓ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡£¤½¤ì¤¬¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£