²»³Ú¤Î¥×¥í¤¬¸ì¤ë¥â¥Ë¥¿ー¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡£»°±ºÂçÃÎ¤â°¦µ¡¾Ò²ð¡£¥µ¥ó¥ì¥³12·î¹æ
¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¡õ¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó 2025Ç¯12·î¹æ¡×
¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥â¥Ë¥¿ー¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë¡¢²»³Ú¤Î¥×¥í20ÁÈ°Ê¾å¤¬»ÈÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò¸ì¤ë50¥Úー¥¸¤ÎÂçÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤À¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¡õ¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó 2025Ç¯12·î¹æ¡×¤ò¡¢10·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,760±ß¡£É½»æ¡¿´¬Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï»°±ºÂçÃÎ¡£
´¬Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢»°±º¤¬°¦ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥½¥Ëー¡ÖMDR-MV1¡×¤ÈBowers&Wilkins¡ÖPx8¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¥·¥ó¥¬ー¡¿¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ä»°±º¤Ï¡¢¤³¤Î2µ¡¼ï¤Î¤É¤³¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤È»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤Ë¤è¤ëÁ´8¥Úー¥¸¤ÇÆÃ½¸¤¹¤ë¡£
ÁíÎÏÆÃ½¸¤Ï¡Ö¥â¥Ë¥¿ー¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¢¥×¥í¤ÎÁªÂò»è¡×¡£²»³ÚÀ©ºî¤ä¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢º£¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¥â¥Ë¥¿ー¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡£Â¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ó¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤³¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤Ë°¦ÍÑ¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¡¢»Å»ö¤Ç¤ÎÍÍÑÀ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë³Æ¼Ò¤ÎÃíÌÜÀ½ÉÊ¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥óµ»ö¤â·ÇºÜ¡£´¬Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢50¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ê¥â¥Ë¥¿ー¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É´¶¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£
ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·(¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Êー)¤ä¡¢¥Þ¥Ä¥ê(²ÖÎä¤¨¡£)¡¢peko(ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡ー¡¿¹õ°á)¤Ê¤É¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥Ê¥ß¤¬È¯Çä¤·¤¿¡È¥µ¥¤¥³¥í¥¸¥«¥ë¡¦¥Û¥éー¡É¥²ー¥àºÇ¿·ºî¡ÖSILENT HILL f¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥ÉÀ©ºî¤ËÇ÷¤ëSPECIAL REPORTS¤ä¡¢SHURE 100¼þÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡¢²»³ÚÀ©ºî¼Ò¸þ¤±¥Äー¥ë¡ÖAbleton¡×¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£