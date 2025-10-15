ÉÙÅÄÌ÷»Ò¡¢°ì¿ÍÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÊì¿ÆÌò¤Ë¡£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÉñÂæ¡ØÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡Ù¤Ë½Ð±é¡Ö¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¡¢À¸³è¤ÏÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¿´¤Î½ý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
£²£°£²£µÇ¯¤Ç·ÝÇ½À¸³è£´£²¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿½÷Í¥¤ÎÉÙÅÄÌ÷»Ò¤µ¤ó¡££±£¹£¸£³Ç¯¡¢¤ª¤è¤½£±£²Ëü£·Àé¿Í¤ÎÃæ¤«¤é±Ç²è¡Ø¥¢¥¤¥³½½Ï»ºÐ¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¤Þ¤À£±£´ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¼«¤é½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¤½¤ÎÆ»¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÉÙÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡££±£°·î¤ÏÉñÂæ¡ØÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡Ù¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££µ£¶ºÐ¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¤¿¤ª¤ä¤«¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤ëÉÙÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢ÉñÂæ¤Ë¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤Î½÷Í¥À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ°¤¤¤¿¡£¡Ê¹½À®¡§µÈÅÄÌÀÈþ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÙÅÄÌ÷»Ò¡ÖÃæ3¤ÇÊ¡²¬¤«¤é¾åµþ¡¢º£Ç¯¤Ç·ÝÇ½À¸³è42¼þÇ¯¡£¸å²ù¤Î¤Ê¤¤50Âå¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡£¡Ø¥¢¥¤¥³½½Ï»ºÐ¡Ù¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¾¾²¼Í³¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¡×
ÉñÂæ¡ØÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡Ù¤ÎÌò¤É¤³¤í
º£²ó¤ÎÉñÂæ¡ØÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡Ù¤Ï¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢Ê¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Î³«´Û£²£°¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ç¤¹¡£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢±é·à³¦ÃíÌÜ¤ÎµÓËÜ²È¡¢¥Ô¥ó¥¯ÃÏÄì¿Í£³¹æ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤ò¡¢·ª»³Ì±Ìé¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤¬¤¤¤ëÊì¿Æ¡¦¿Àºê¿¿Èþ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤µ¡¢»à¤Ì¤Û¤ÉÈþ¿Í¤ä¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ö»ä¡¢¤³¤ÎÌò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤·¤é¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬(¾Ð)¡¢¿¿Èþ¤ÏÂ©»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¿´ÇÛ¤¹¤ëÊì¿Æ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²áÊÝ¸î¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡©¡¡¼Â¤Ï¿¿Èþ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤âÌ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦²áÊÝ¸î¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£(¾Ð)
»ä¤Ï¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃË¤Î»Ò¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¡¢¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ°µÅÝÅª¤ÊËâË¡»È¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÄÃÕ±à»ù¤°¤é¤¤¤ÎÂ©»Ò¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¤â¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿á¤ÃÈô¤Ó¤½¤¦¡ª¤À¤«¤éº£²ó¤Ï¡¢ÃË¤Î»Ò¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¿¿Èþ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¼ç±é¤Ïº´Æ£Î´ÂÀ¤µ¤ó¡¢»ä¤ÎÂ©»ÒÌò¤ÏËÒÅçµ±¡Ê¤Ò¤«¤ë¡Ë¤µ¤ó¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÀîÅç³¤²Ù¤µ¤ó¡¢¼ò¸þË§¤µ¤ó¡¢Èø¾å´²Ç·¤µ¤ó¡¢½Õ³¤»ÍÊý¤µ¤ó¡¢ÅÄÈªÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¶¦±é¤·¤¿Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÆó¿Í¼Çµï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÀª¤ÎÊý¤È¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò¤Î´¶¾ð¤¬ÉñÂæ¤ÇÍí¤ß¹ç¤¦¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£Æó¿Í¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´é¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¡ãËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯¤È¿ÌºÒÈ¯À¸Åö»þ¤Î1995Ç¯¤ò½ä¤ë¡¢¿À¸Í¤Î¡Ö¤¢¤Î»þ¡×¤ÎÊª¸ì¡£º´Æ£Î´ÂÀ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¶ÍÌîÍº²ð¤Î¼Â²È¤Ï¡¢Ï»¹Ã»³·Ï¤ÎÏ¼¤ËÐÊ¤àÏ·ÊÞÎ¹´Û¡£¤½¤³¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡¢¿¿Èþ¤ÎÂ©»Ò¡¦¤Ò¤«¤ë¤ËÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¶µ¤¨»Ï¤á¤ë¡£¤½¤³¤Ë¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤Æ¡Ä¡ä
º´Æ£¤µ¤ó±é¤¸¤ëÍº²ð¤È¿¿Èþ¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Íº²ð¤Ï¿¿Èþ¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤Î²ò¼á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿Èþ¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢Íº²ð¤ÎÄË¤ß¤Î¾ÝÄ§¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¿ÌºÒ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç²áµî¤È¸½ºß¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ô¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë¤ß¤¿Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤ë²áµî¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ª·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é£³£°Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¤Î»ä¤Ï£²£°Âå¤Ç¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ï»Å»ö¤ÇÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¹á¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¹á¹Á¤¬¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¤À¤Ã¤¿º¢¤Ç¤¹¡£¤³¤Î£³£°Ç¯¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡££Ó£Î£Ó¤¬À¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊâ³°¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Íº²ð¤ß¤¿¤¤¤Ë¿ÌºÒ¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢À¸³è¤ÏÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¿´¤Î½ý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÄË¤ß¤òÊú¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ä¹¤¤´Ö¤º¤Ã¤È¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç²áµî¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤±¤ë¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Êú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É½Å¤¤²áµî¤ÎÄË¤ß¤â¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¤Ç°ì¶Ú¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È²áµî¤ÎÄË¤ß¤â´Þ¤á¤Æ²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤¬¡¢Æ±¤¸ÄË¤ß¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»×¤¤¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Õ¤Ã¤È´é¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
±é·à¤ÎÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ
±é·à¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢²áµî¤È¸½ºß¤¬½Ö»þ¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ÀâÌÀ¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤¿¤ê¡¢¾ÈÌÀ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¤³¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤ËÉñÂæ¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¤À¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤È²áµî¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤Ï¤È¤Æ¤â´Ë¤ä¤«¡£ÉñÂæ¾å¤Ç¤Ï²á¤®¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤ÎÂ®¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢Ä»µï¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¿À¼Ò¤Ëµï¤ë»þ¤Ë´¶¤¸¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÉñÂæ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡Ù¤òºÇ½éÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¡£·Î¸Å¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥¯¡Ê¥Ô¥ó¥¯ÃÏÄì¿Í£³¹æ¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤ò£±Ç¯È¾¤«¤±¤Æ½ñ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¡£¼Â¤ÏÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦È¾Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é²¿ÅÙ¤âÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥·¡¼¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤µ¤ó¤Î³ëÆ£¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ô¥ó¥¯¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢Àé½©³Ú¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤ÎÊÒÎÚ¤Ë¤Ç¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤é¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±é½Ð²È¤Î·ª»³Ì±Ìé¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉñÂæ¡ØÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡Ù¤Ç¤â¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¤ß¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢»ä¤Î¤³¤È¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î½÷Í¥¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤«¤Ê¤êÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â»ä¤Ï·ª»³¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò£±¡ó¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤(¾Ð)¡£·ª»³¤µ¤ó¤Ã¤ÆÆ±»þ¤Ë²¿ËÜ¤â¤ÎºîÉÊ¤ò±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤¬¹¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¤¿¤Ö¤óÈó¾ï¤Ë¤ªË»¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬Ìþ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
±é½Ð¡¦·ª»³Ì±Ìé¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È
±é½Ð²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ËÌò¼Ô¤òÆ³¤¯Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ª»³¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ìò¼Ô¤¬¼«Á³¤È¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ª»³¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤½¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤Ê¤Ë¤«¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ØÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡Ù¤Î¤È¤¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¡¢½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£±é·à¤Ç¡©¡¡ÉñÂæ¤Ç¡©¡¡¤À¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¸å¤í¤ÎÀÊ¤Þ¤ÇÀ¼¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ï¤Æ¤Ê¥Þ¡¼¥¯¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¡Ä(¾Ð)¡£¤Ç¤â·ª»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¡£
¤½¤ì¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾¾²¼Þ«Ê¿¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í¤Ç¡ÖÀ¼¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤°¤é¤¤Íî¤È¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤ó¤ÆÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉñÂæ¤ÈµÒÀÊ¤Ç¡Ö²¿ÎóÌÜ¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ë¡©¡¡¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤é¤É¤¦¡©¡×¤ÈÀ¼¤ÎÂç¤¤µ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ª»³¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÂç¤¤Êµ¤¤Å¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£º£¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ª»³¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤â¤È¤â¤È¸ÀÍÕ¿ô¤¬Â¿¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢À¼¤ò¹Ó¤²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ã¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤´°ì½ï¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾®¤µ¤Êµ¤ÉÕ¤¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤µ¤¨¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ö¤óº£²ó¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£(¾Ð)
¡ã¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡ä