¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¤Æ»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï70¾¡69ÇÔ4Ê¬¤±¤Î3°Ì¡£CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Ç¤ÏDeNA¤Ë2Ï¢ÇÔ¤·²¼¹î¾å¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È°Õ¸«¸ò´¹¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÍèÇ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÄó°Æ¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡£¤¢¤È¤ÏÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÏÃ¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤«¤é¤âº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î°¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ë·Ï¤ÎÊý¤ò½Å»ë¤·¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤«¤¬¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¡¢SNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤È¤«¤¬Â¿¤¤Ãæ¤ÇÁª¼ê¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦ÂÐºö¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤â°ì½ï¤Ç¹ó¤¤¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÐºö¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤óµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÏº÷Ãæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢ÉôÌç¤Î½¼¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î78¼ººö¡£¡Ö¤³¤³¤¬¤³¤¦¤³¤¦¤Ç¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤À¤È¤«12µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¤À¤È¤«¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê¿ô»ú¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤³¤Ï¤â¤¦È¿¾Ê¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê6²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕÅÀ3°Ê²¼¡ËÎ¨¤â¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î46¡¦2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö´°Åê¡Ê¾¡¤Á¡Ë¤¬1¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢´°ÅêÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ØÆ³¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ²þÁ±ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£