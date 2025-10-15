¤Û¤·¤Î¤³¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ª¡ÖAPRILY¡×6²óÌÜ¤ÎPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAPRILY¡×¤¬¡¢6²óÌÜ¤È¤Ê¤ëPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¼çÉØYouTuber¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¦¤Û¤·¤Î¤³¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Æ¯¤¯½÷À¤ä»Ò°é¤Æ¥Þ¥Þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Êµ¡Ç½À¤È²Ä°¦¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£½©Åß¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¡¢POPUP¸ÂÄê²Á³Ê¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¡ÖAPRILY¡×¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬POPUP¸ÂÄê²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡ÖAPRILY¡×¤ÎPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢½©Åß¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬Àè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¡¢POPUP¸ÂÄê²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¡Ö¥Öー¥¯¥ì¥Ü¥¢¥³ー¥È¡×¤ä¡¢»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¤Ê¡Ö¥í¥´¥Ë¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ýー¥ÁÎà¤ä¥ß¥Ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ·¤¤¡¢¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¡£¤ªÞ¯Íî¤ÇÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¢ö
¡ÖBAMBI WATER¡×¥«¥Ã¥×ÉÕ¤T¥·¥ã¥Ä¤ÇÍýÁÛ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡ª
¤Û¤·¤Î¤³¤¬Å¹Æ¬¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¡ªÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë
¡ÖAPRILY¡×¤ÎPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー·ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¤Û¤·¤Î¤³¤¬Á´ÆüÄøÅ¹Æ¬¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¡ª¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤·¤Î¤³¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¤Û¤·¤Î¤³¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤É¤ì¤âÆü¾ï»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ¾ÀÜ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤ÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¢ö
¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥²¥Ã¥È¢ö
¡ÖAPRILY¡×¤ÎPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ¹þ22,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤ÏAPRILY¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¢¥Õ¥§¥êー¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤³°¸«¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÆü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹♡
¡ÖAPRILY¡×POPUP¤Ç½©Åß¤Î¿·ºî¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
¡ÖAPRILY¡×¤Î6²óÌÜ¤È¤Ê¤ëPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢½©Åß¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀè¹ÔÈÎÇä¡ªPOPUP¸ÂÄê²Á³Ê¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÇ¹þ22,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤â¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Û¤·¤Î¤³¤¬Å¹Æ¬¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¢ö