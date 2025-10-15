»°Ã«¹¬´îµÓËÜ¡¦¿ûÅÄ¾Úö¼ç±é¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡ÙÂè£³ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡£É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂæËÜ¤ò½ñ¤¯µ×Éô¡£¥ê¥«¤ÈË©Íé¤Ï¡ÖÄ¹¤¤¤ÈµÒ¤¬Ë°¤¤ë¡×¤Ê¤É¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¡Ä¡ã¥Í¥¿¤Ð¤ì¤¢¤ê¡ä
¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢¿åÍË¸á¸å10»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬10·î15Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤¬25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±ÊüGPÂÓÏ¢¥É¥é¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛË©Íé¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð
1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤Î¤È¤¢¤ë·à¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ´¡¢¤¯¤¹¤Ö¤ê¡¢Îø¤òÉÁ¤¯ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£»°Ã«¤µ¤ó¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£
¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤¬±é½Ð²È¤ÎÍñ¤Îµ×Éô»°À®¤ò±é¤¸¤ë¡£¶¦±é¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤µ¤ó¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡£
¡ö°Ê²¼¡¢10·î15ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Âè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
WS·à¾ì¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë·ú¤Ä¸Å¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥°¥í¡¼¥ÖÁñ¡£
µ×Éô»°À®¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤¬É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×¤ò¡¢WS·à¾ì¤Ç¾å±é¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏË©Íé¾Ê¸ã¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¡£
¤«¤ó¤·¤ã¤¯¤òµ¯¤³¤·¤¿µ×Éô
¡Ê¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡¿(c)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
Ìë¿©¤òÍê¤Þ¤ì¤¿Ë©Íé¤Ï¡¢Æ±¤¸¥°¥í¡¼¥ÖÁñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¸öÅÄ¥ê¥«¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë¤ÎÉô²°¤Ø¡£
¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤¬ºî¤Ã¤¿¶ñ¤Ê¤·¥é¡¼¥á¥ó¤ËÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ×Éô¤Î¼ê¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
µ×Éô¤¬½ñ¤½ª¤¨¤¿¸¶¹Æ¤ò¥ê¥«¤¬ÆÉ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¤Ëµ×Éô¤Ï¥¬¡¼¥É¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Êµ×Éô¤ËÂÐ¤·¡ÖÄ¹¤¤¤ÈµÒ¤¬Ë°¤¤ë¡×¡Ö½ÐÍè¤ë¤À¤±¥»¥ê¥Õ¤Ï¾¯¤Ê¤¤Êý¤¬½õ¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤È£²¿Í¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡£
¤¹¤ë¤Èµ×Éô¤Ï¤«¤ó¤·¤ã¤¯¤òµ¯¤³¤·¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¸¶¹Æ¤ò¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ËÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£