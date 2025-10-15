¥¨¥ë¥Õ¤¬¼çºÅ¡Ö¥®¥ã¥ëFES¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¸ì¤ë¡¡¥³¥ó¥Ó¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÊÈäÏª¤â¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ë¡×
½÷À¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¨¥ë¥Õ¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥®¥ã¥ëFES¡×¡Ê11·î3Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÀîùõCLUB CITTA¡Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥®¥ã¥ë¡ß¤ª¾Ð¤¤¡ß²»³Ú¤ÎÍ»¹ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤µ¤ä¹á¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¢³¿Äâ¡¢¤«¤¬²°¡¢¥è¥Í¥À2000¤é¿Íµ¤·Ý¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥ì¥µ¥ï¡¢OCTPATH¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â½Ð±é¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ý¿Í¤é¤Î¤ß¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¦±é¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£2¿Í¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶ÊÈäÏª¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÎÎ©°Æ¤òÃ´¤Ã¤¿¹ÓÀî¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀäÂÐ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¼«¿È¤Î¥½¥í2¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ç²Î¤¦³Ú¶Ê¤â1¶Ê¤¢¤ë¡£
¥³¥ó¥Ó¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½éÀ¸ÈäÏªÍ½Äê¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â½éÄ©Àï¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
ÁêÊý¤Î¤Ï¤ë¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤ì¤À¤±¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤È·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÊµÈËÜ¶½¶È°Ê³°¤Î¡Ë»öÌ³½ê¤â°ã¤¦Êý¤Ë¤â½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¹ÓÀî¤Ï¡Ö¥¢¥²¡Á¡ª³ÎÄê¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¡£Å¥¿å¤¹¤¹¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬»à¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£