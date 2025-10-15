²ÃÆ£¥¿¥80ºÐ¡Ö¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Ï67ºÐ¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Ï75ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤òÁ°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¡Ò¤À¤Ã¤Æ¡¦¤Ç¤â¡¦¤É¤¦¤»¡Ó¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¡ª¡×
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÄ¹¤¤¤Ä¤¹ç¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡¢²ÃÆ£¥¿¥¤µ¤ó¤È°ÂÆ£ÏÂÄÅ¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì80ºÐ¡¢77ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â¡¢»Å»ö¤Ë¼ñÌ£¤Ë¡¢½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡½¡½¡Ê¹½À®¡§Æâ»³Ì÷»Ò¡¡»£±Æ¡§Å·Æü·ÃÈþ»Ò¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿Â¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó
¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¼«Í³¤Ë
°ÂÆ£¡¡ÀèÆü¤Ï80ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ñ¤Ç¤·¤¿¡ª
²ÃÆ£¡¡¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¼«Ê¬¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿²ñ¼Ò¤¬50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Î5·î¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂç±ã²ñ¾ì¤Ç¡Ö80¡õ50¤Î±ã¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤Î¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤ò¤ª¾·¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÆ£¡¡¶âÖ¢É÷¤ÎÁ°¤Ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¯ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤´¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ê¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤È¥¸¥ã¥º¤ò¥×¥íÊÂ¤ß¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤Æ¡£¡Ö80ºÐ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë±ð¤ä¤«¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¡¢²ñ¾ìÃæ¤¬¤É¤è¤á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
²ÃÆ£¡¡¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤â¡Öº£Æü¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬¼çÌò¤ÇµÒ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
°ÂÆ£¡¡»ä¤â77ºÐ¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ¯Îð¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡80ºÐ¤Ç¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤ÇÁÇÅ¨¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥»Ð¡Ê¤Í¤¨¡Ë¤¯¤é¤¤¡£
²ÃÆ£¡¡»ä¡¢Ç¯¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¤¥³¡¼¥ëÏ·¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¡ÖÇ¯¤ò¤È¤ë¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡ÖÎð¡Ê¤è¤ï¤¤¡Ë¤ò½Å¤Í¤ë¡×¡£½Å¤Í¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£»ä¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï67ºÐ¤«¤é¤À¤·¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Ê¤ó¤Æ75ºÐ¤«¤é¤Ç¤¹¤â¤Î¡£
°ÂÆ£¡¡¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¿¥»Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤òÁ°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª
²ÃÆ£¡¡¤Þ¤º¡¢¡ÖÇ¯Áê±þ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤«¤é¼«Ê¬¤ò²òÊü¤¹¤ë¤³¤È¡£¤â¤¦¥È¥·¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¡Ö¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì»×¹Í¡×¤Ï¸·¶Ø¤Í¡£
°ÂÆ£¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ò²òÊü¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤·¤é¡©
²ÃÆ£¡¡¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Ç¤â¡×¡Ö¤É¤¦¤»¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î3¤Ä¤Î£Ä¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¥×¥é¥¹¤Î3¤Ä¤Î£Ä¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤è¡£
°ÂÆ£¡¡²¿¤Ç¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡¢°Æ³°Â¿¤¤¤ï¤è¤Í¡£
²ÃÆ£¡¡ËÜÅö¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥·¥Ë¥¢¤Î½÷À¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤«¤±¤ë¤ï¤è¡£ÀÎ¡¢ÇòÈ±¤ÇÏ·´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿70Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¥«¥Õ¥§¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Æ´¤ì¤¿¡£
°ÂÆ£¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¸Ô²¼¿ô¥»¥ó¥Á¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Ï¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤Çñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤Þ¤¬¤¤¤¿¤ê¡£¡Ê¾Ð¡Ë
²ÃÆ£¡¡¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï²¿ºÐ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ä¤Ê¤ó¤Æ¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¿§¤ÎÉþ¤¬Ãå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤â¤Î¡£
°ÂÆ£¡¡¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡£»ä¤ÏÇòÈ±¤¬¤Þ¤Ð¤é¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤éÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡£
²ÃÆ£¡¡µ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ï¡£¥á¥Ã¥·¥å¤À¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤è¡£»ä¤â45ºÐ¤ÇÇòÈ±À÷¤á¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤¡¢¡Ö¥È¥·¥è¥ê¤¯¤µ¤¤¤«¤éÀ÷¤á¤¿¤é¡×¤È¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï»ä¤À¤«¤é¡£È±À÷¤á¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
°ÂÆ£¡¡ºÇ¶á¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¥·¥Ë¥¢½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥¿¥»Ð¤ÏÀè¶î¼Ô¤Í¡ª¡¡¤½¤ó¤ÊÀèÇÚ¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤â¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´õË¾¤¬»ý¤Æ¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£
¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ÎÆü¾ï¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ
²ÃÆ£¡¡ÏÂÄÅ¤Á¤ã¤ó¤ÏºÇ¶á¡¢¤ªÃÂÀ¸¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
°ÂÆ£¡¡»ä¤Ï70ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¸Å´õ¤ò½Ë¤¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¼ã¼ê¤ÎÍ§¿Í¤¬´ë²è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£20¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢É×¡ÊÇÐÍ¥¤Î±üÅÄ±ÍÆó¤µ¤ó¡Ë¤È¥¸¥ë¥Ð¤òÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Êì¤Î²ð¸î¤Ç¤É¤Ã¤×¤ê¤¦¤Ä¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¤½¤Î¤ªÅ¹¤Ç¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¯¤È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¡£
²ÃÆ£¡¡¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Äº¢¤Î¤³¤È¡©
°ÂÆ£¡¡»ä¤¬¹¹Ç¯´ü¤Îº¢¤Ë¡¢Êì¤Î²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤ì¤«¤éÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó12Ç¯´Ö¡¢ºßÂð²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢²ð¸î¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
²ÃÆ£¡¡¤½¤ÎÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£ÏÂÄÅ¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤é¡£
¿©°é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯Ãæ¤Î°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹½÷¡¦Åí»Ò¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¡¢Â¹¤ÈÌ£Á¹¤Å¤¯¤ê¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§°ÂÆ£¤µ¤ó¡Ë
°ÂÆ£¡¡²È¤Î³°¤Ç¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î¸µµ¤¤Ê»ä¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¤äÍÎÉþ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢ÆÍÁ³¥ï¡¼¥Ã¤ÈÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥â¥Î¥¯¥í¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ªÎÁÍý¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢²ÈÂ²¤¬Âç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤âÁ´Á³ÌÌÇò¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£
²ÃÆ£¡¡50Âå¡¢60Âå¤Îº¢¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤Î¤«¤·¤é¡©
°ÂÆ£¡¡2006Ç¯¤ËÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¤¦¤Ä¤«¤éÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢Êì¤òµß¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁÓ¼º´¶¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡£
¤È¤³¤í¤¬17Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¼«Âð¤ÇÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌ¡ºÍ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ»×¤ï¤º¡Ö¥×¥Ã¡ª¡×¤Ã¤ÆÊ®¤½Ð¤·¤¿¤Î¡£¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡º£¡¢»ä¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥â¥Î¥¯¥í¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤¬ÆÍÁ³¥«¥é¡¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤è¡£
²ÃÆ£¡¡¤¦¤Ä¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£
°ÂÆ£¡¡¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡£¶Ã¤¤¤ÆÉô²°¤ÎÃæ¤ò¸«²ó¤¹¤È¡¢ÀÖ¤ä²«¿§¤ÎËÜ¤ÎÇØÉ½»æ¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡£¤½¤ÎÂ¤ÇÊª´³¤·Âæ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¶õ¤ò¸«¾å¤²¡¢¡Ö¶õ¡¢ÀÄ¤¤¡ª¡×¤È¿´¤«¤é´¶Æ°¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ÎÆü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¤½¤Î¾¯¤·Á°¤Ë¼¡½÷¡ÊÇÐÍ¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¡Ë¤ÎÌ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¤ò¸«¤Æ¡ÖÊì¤ÎÌ¿¤Ï¤³¤³¤Ë¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¡¢¹îÉþ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
