¡Ö´éwww¡×¾åÅÄÎµÌé¡¢¾®»³·Ä°ìÏº¤¬¡ÈÄ´»Ò¤³¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼óÎØ¡ÉÃå¤±¤ë¡Ö´°àú¤Ë»ÕÄï´Ø·¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤ÆÌÌÇò¤¤¡Ä¡×
¸µKAT-TUN¤Î¾åÅÄÎµÌé¤µ¤ó¤Ï10·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÅÄÎµÌé¡õ¾®»³·Ä°ìÏº¤Î¡Ö¼óÎØ¡×¥Õ¥©¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾®»³¤¯¤ó¤Î´éwwwwwwwwww¡×¡Ö¾®»³Ã´¤À¤±¤É¥¬¥Á¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¡¢½õ¤«¤ë¡×¡Ö¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¼óÎØ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é°ì°Â¿´¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¾®»³¤µ¤ó¤Îí¿¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö´°àú¤Ë»ÕÄï´Ø·¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤ÆÌÌÇò¤¤¡Ä¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¦¥Ô¥Õ¥§¥¹¡×¤È¤Ï¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥§¥¹¡ÖMOUSE PEACE FES. 2025¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢29¡¢30Æü¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¥Þ¥¦¥Ô¥Õ¥§¥¹³«ºÅ¡ª¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥¦¥Ô¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¾»öÌ³½ê¤Î³§ÍÍ¤½¤·¤Æ¸åÇÚ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¡¾®»³¤¬Ä´»Ò¤³¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼óÎØ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¤É¤¦¤«ÉÝ¤¬¤é¤º¤´°Â¿´¤·¤ÆLIVE¤Ë¤´»²²Ã²¼¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£ÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬»ý¤Ä¥ê¡¼¥É¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢º¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤¿NEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó¤¬¼óÎØ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Âç½¸·ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¡¢¾®»³¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£Travis Japan¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤µ¤ó¤äB&ZAI¤ÎÌð²ÖóÕ¤µ¤ó¡¢¿ûÅÄÎÖÇ«¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÍª¿Î¤µ¤ó¡¢°ðÍÕÄÌÍÛ¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢Novelbright¤ä¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Îµ´Î¶±¡æÆ¤µ¤ó¤Ê¤É¤â¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
