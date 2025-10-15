¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óEV¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¡¢Ãæ¹ñºÇ¸å¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤òÊÄº¿
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¹âµéÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¤¬10·î13Æü¡¢¾å³¤¡¦Á°ÆçL¡ÜPlaza¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤òÊÄº¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤ÇºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¾±ÄÅ¹¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÏÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾±ÄÅ¹ÊÄº¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍ²½¤·µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤òÀïÎ¬Åª¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ï°ì»þÅª¤ËÊÄº¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ûÂ¸¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸¢±×¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¹âµé¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢2015Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ÎÞ¶¹¾µÈÍø¹µ¸Ô½¸ÃÄ»±²¼¤Î¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«¡¼¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯¤ËÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¡¢2019Ç¯¤Ë»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ¤ËÀ¸»ºµòÅÀ¤ò¡¢ËÌµþ¤Ë½é¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼1¡×¡Ö¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼2¡×¡Ö¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼3¡×¡Ö¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼4¡×¤Î4¥â¥Ç¥ë¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼1¡×¤Ï145Ëü¸µ¡ÊÌó3080Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¹â²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼2¡×¤ÏÌó25Ëü¸µ¡ÊÌó530Ëü±ß¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼3¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬ºÆ¤Ó100Ëü¸µ¡ÊÌó2120Ëü±ß¡ËÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¤â¶ìÀï¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Ãæ¹ñ¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï2021Ç¯¤Ë2048Âæ¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï1100Âæ¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¡¢2024Ç¯¤â1864Âæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¼ºÂ®¤¬Â³¤¡¢º£Ç¯1¡Á9·î¤ÎÈÎÇä¤Ï126Âæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯µÈÍø»±²¼¤ÎÀ±µªÌ¥Â²¤È¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·´üÂÔ¤µ¤ì¤¿À®²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¹çÊÛ´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢6Ç¯´Ö¤Ç6¿Í¤ÎÃæ¹ñ»ö¶È¥È¥Ã¥×¤¬¸òÂå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º®Íð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤Ë¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÈÎÇä¤Ï5Ëü4600Âæ¤ÈÌÜÉ¸¤ò²¼²ó¤ê¡¢2024Ç¯¤Ï4Ëü4900Âæ¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæÌó51¡óÁý¤Î3ËüÂæ¤ËÃ£¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê1¡Á3·î¡Ë¤ÏÌó2²¯¥É¥ë¡ÊÌó300²¯±ß¡Ë¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë