66ºÐÃËÀ¡Ö²¼Íî¤Çµ¤¤¬Æ°Å¾¤¹¤ë¤âÇäµÑ¤»¤º·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¡×¸µËÜ27Ëü±ß¤¬140Ëü±ß¤ËÁý¤¨¤¿½Å¹©¶ÈÌÃÊÁ
³ô¤Ç¡ÖÂç¤¤¯Áý¤¨¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌÃÊÁ¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¸Ä¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇØ·Ê¤Þ¤ÇÃÎ¤ëµ¡²ñ¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿³ô¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê66ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§´ôÉì¸©
¿¦¶È¡§Àì¶È¼çÉ×
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í200Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô50Ëü±ß¡Ê¤È¤â¤ËÇ¯¶â¤È¿ä»¡¡Ë
¸½ÍÂ¶â¡§1500Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§1200Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
ÆüËÜ³ô¡§1100Ëü±ß
Åê»ñ¿®Â÷¡§80Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢IHI¡ã7013¡ä¤À¤½¤¦¡£
ºÇ½é¤Î¹ØÆþ¤Ï¡Ö2023Ç¯10·î¤Ë100³ô¡×¡£¡ÖÅö»þ¤Ï¹âÇÛÅö³ô¡¢¶âÍ»³ô¡¢Í¥ÂÔÌÃÊÁ¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢IHI¤Ï¹âÇÛÅö¤Ç¶È¼ïÊ¬»¶¡¢Âç·¿³ô¤À¤¬ÃÍ¤´¤í´¶¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬·è¤á¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÅê¹Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯5·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ¼èÆÀÃ±²Á¡Ö1³ô2779±ß¡×¤ËÂÐ¤·³ô²Á¤ÏºÇÂç1Ëü4000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²Á³Ê¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¡Ö¸µËÜ27Ëü±ß¤¬140Ëü±ß¤ËÁý¤¨¤¿¡×¤³¤È¤Ç¡Ö5¥Ð¥¬¡¼¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤Ê¤ªIHI¤Ï2025Ç¯9·î30Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ1³ô¢ª7³ô¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹Åù¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë³ô²Á¤Ïµ»öÆâ¤ÎµºÜ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¹²¤Æ¤Æ»ý¤Á³ô¤ÎÂ»ÀÚ¤ê¤ËÁö¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö1ÌÃÊÁ¤òÇäµÑ¤·¤¿¸å¤Ë¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·IHI³ô¤ÏÊÝÍ·ÑÂ³¤Ç¤¤¿¡×¤³¤È¤¬º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âIHI³ô¤Ï¡ÖÁ´¤ÆÊÝÍ¤Î¤Þ¤Þ¡×¡£Á°½Ò¤Î³ô²Á²¼Íî¤«¤é¡Ö¾¯¤·ÃÍ¤òÌá¤·ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤ÎÅê»ñ»ÑÀª¡ØÇú±×¤ÏÉÔÍ×¡¢ÇÛÅö¶â¤ÈÍ¥ÂÔ¤Ç³ô¼°Åê»ñ¡Ù¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·ÊÝÍ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤â¤Ê¤¤ÇÛÅö¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¤Ë¤Ï°Õ³°¤È½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¤¿¤À¡¢ÊÝÍ¤Î·èÃÇ¤Ï¡Ö·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤ËÇäµÑ»þ´ü¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
「5バガー達成後も全て保有のまま。配当金が楽しみ」途中、株価の変動などで気持ちが揺れたことがあったか、という質問には、実は5バガー達成前の「2024年8月に調整局面があり、それまでポートフォリオ全体で短期所有の割にかなりの含み益があったのに、リスク資産が一気に含み損に転落し気が動転した」とコメント。
