¾åÇòÀÐË¨²Î¤Î¡È¶âÈ±»Ñ¡É¤ò¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡ª¡¡¡Ö¥Ö¥í¥ó¥ÉºÇ¶¯¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬¡¢10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¶âÈ±»Ñ¤Î¼«¿È¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃãÈ±¤Î¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤«¤ï¤¤¤¤¾åÇòÀÐË¨²Î
¢£¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¤ÎEIKO¤ß¤¿¤¤¡ª
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤¹¤³¤·¤Þ¤¨¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¤òÅº¤¨¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸ª¤äÆ¬¤Ë¤Î¤»¤¿¡¢¾åÇòÀÐ¤Î¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£
¡¡¾åÇòÀÐ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥·¥ó¥¬¡¼¤Î·î¸«±Ñ»ÒÌò¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Î¶âÈ±»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢º£Ç¯4·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¤Ç¤âÆ±¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡±Ñ»Ò¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤Ë¡¢Æ±Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖEIKO¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¶âÈ±»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÈ±¿§ÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ö¥í¥ó¥ÉºÇ¶¯¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤Ï¡¢ÃãÈ±¥Ø¥¢¤ÇÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°úÍÑ¡§¡Ö¾åÇòÀÐË¨²Î¡×Instagram¡Ê@moka____k¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃãÈ±¤Î¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤«¤ï¤¤¤¤¾åÇòÀÐË¨²Î
¢£¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¤ÎEIKO¤ß¤¿¤¤¡ª
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤¹¤³¤·¤Þ¤¨¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¤òÅº¤¨¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸ª¤äÆ¬¤Ë¤Î¤»¤¿¡¢¾åÇòÀÐ¤Î¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£
¡¡¾åÇòÀÐ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥·¥ó¥¬¡¼¤Î·î¸«±Ñ»ÒÌò¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Î¶âÈ±»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢º£Ç¯4·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¤Ç¤âÆ±¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤Ï¡¢ÃãÈ±¥Ø¥¢¤ÇÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°úÍÑ¡§¡Ö¾åÇòÀÐË¨²Î¡×Instagram¡Ê@moka____k¡Ë