¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¾ßÌýÌ£¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ªÌÍ¡¦¥¹¡¼¥×¡¦Á´ÂÎ¤ÎÌ£¤ÇËþÅÀ³ÍÆÀ¤·"²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½"¸«¤»¤Ä¤±¤¿£±°Ì¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡©¥×¥í¤âÃ¦Ë¹¡Ö¤â¤¦¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¡×¡ÚMBS¥µ¥¿¥×¥é¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬½©¤Î¡Ö¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¾ßÌýÌ£¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÅìÀ¾¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬»²Àï¡ª¡Ö¾ßÌý¤È¾®Çþ¤Î¹á¤ê¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬µæ¶Ë¤Î¡Ä¡×
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¨¤ë¿Íµ¤¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¾ßÌýÌ£13¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¤«¤ä¤¯ ¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ £ÌÍ¤ÎÌ£ ¤¥¹¡¼¥×¤ÎÌ£ ¥Á´ÂÎ¤ÎÌ£¡¡¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ì£¤Ë´Ø¤¹¤ë¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉÅìµþ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¥Ó¥Ö¥°¥ë¥Þ¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¤é¤¡ÌÍ¤¹¤®ËÜ¡×¿ùËÜ¹¯²ð¤µ¤ó¤È¡¢8Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿©¤Ù¥í¥°É´Ì¾Å¹¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤Î¡ÖÌÍ²°¾æÏ»¡×¾æÏ»Ã£»Ê¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÅìÀ¾¥é¡¼¥á¥ó³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ùËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¾ßÌý¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤ËÎ¾Êý¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£¾æÏ»¤µ¤ó¤â¡ÖÌÍ¤ò¤¹¤¹¤Ã¤¿¤È¤¤ËÉ¡¤«¤éÈ´¤±¤ë¾ßÌý¤ä¾®Çþ¤Î¹á¤ê¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µæ¶Ë¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÀþ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¾ßÌýÌ£¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú5°Ì¡Û¥×¥í¤âÇ¼ÆÀ¡ª¡¡¤¿¤Þ¤Í¤®¤¬¸ú¤¤¤¿È¬²¦»Ò¤Î¤´ÅöÃÏÌÍ¤ò´°Á´ºÆ¸½
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Î¡ØÆüÀ¶ÌÍNIPPON È¬²¦»Ò¤¿¤Þ¤Í¤®¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ307±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò¤ÇÃÂÀ¸¤·¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿È¬²¦»Ò¥é¡¼¥á¥ó¡£¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¤¹¤¹¤ê¤ä¤¹¤¤´Ý¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÌÍ¤È¡¢È´·²¤Î¿©´¶¤òÀ¸¤à¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¤¿¤Þ¤Í¤®¤ò¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ç´°Á´ºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ùËÜ¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£È¬²¦»Ò¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤Í¤®¤¬¤¨¤¨»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¾æÏ»¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢¸å¾è¤»¤Î¤¿¤Þ¤Í¤®¤Î¹á¤ê¤ä´Å¤ß¡¢¿©´¶¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú4°Ì¡ÛÇØ»é¤¬¸ú¤¤¤¿ËÜ³ÊÇÉ¥¹¡¼¥×¤Ë¶å¾ò¤Í¤®¤ÎºÌ¤ê¡¡À¶¿å¥¢¥Ê¡Ö¤ªÅ¹¤¸¤ã¤ó¡ª¡×
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥À¥¤¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¿¥Ã¥Á À¨ÌÍ µþÅÔÇØ»é¾ßÌýÌ£¡Ù¡ÊÀÇ¹þ300±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥×¥í¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Î³´¶¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¤ÊÇØ»é¤Î¥³¥¯¤Ë¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢Åâ¿É»Ò¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸ú¤«¤»¤¿±ü¿¼¤¤ËÜ³ÊÇÉ¥¹¡¼¥×¤ÎÌ£¡£À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ªÅ¹¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡¤³¤ì¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤Î¡©¡×¤È¶ÄÅ·¡£¾æÏ»¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇØ»é¤Ç¥¹¡¼¥×¤Ë´Å¤ß¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÆþ¤ì¤Î¶å¾ò¤Í¤®¤ÇºÌ¤ê¤ÈÉ÷Ì£¤ò¥×¥é¥¹¡£¿ùËÜ¤µ¤ó¤â¡ÖÈãÈ½¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë»ê¶Ë¤Î°ìÇÕ¤À¡£
¡Ú3°Ì¡Û¥×¥í¤¿¤Á¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤ëËÜ³ÊÇÉ¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¡Ö¤«¤ä¤¯¡×¡ÖÌÍ¤ÎÌ£¡×1°Ì
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥À¥¤¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¿¥Ã¥Á À¨ÌÍ º´Ìî¤é¡¼¤á¤ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ300±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ö¤«¤ä¤¯¡×¤È¡ÖÌÍ¤ÎÌ£¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤«¤ä¤¯¤Ï¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥ì¥È¥ë¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ÏÆÚ¥Ð¥éÆù¤ò¼êºî¶È¤Ç´¬¤¾å¤²¡¢ÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤Çºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËÜ³ÊÇÉ¤À¡£¤½¤Î¿©´¶¤ä¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ìÆ±¤ÏÀä»¿¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯Àä»¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Î³«È¯´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ÌÍ¡£¡ÖÀÄÃÝÂÇ¤ÁÀ½Ë¡¡×¤ÇÂÇ¤Ä¥â¥Á¥â¥Á¤ÎÊ¿ÂÇ¤ÁÌÍ¤¬ÆÃÄ§¤Îº´Ìî¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Ù¤¯¸¦µæ¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«À½Ë¡¤Î¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤ÌÍ¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¸¦µæ¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ùËÜ¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤òÌÍ¤Ç¿©¤ï¤»¤ë´¶¤¸¡£¹¢±Û¤·¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¾æÏ»¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢¥×¥í¤¿¤Á¤âÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¤Î¡ØÀ¨ÌÍ¡Ù¤Ë¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú2°Ì¡ÛÌÍ¤È¥¹¡¼¥×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤ªÅ¹¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¡¥×¥í¤â¡Ö¤³¤ì¤¬¤Û¤ó¤Þ¤Î¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢ÅìÍÎ¿å»º¤Î¡Ø¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ ¥«¥Ã¥× Ë§½æ¾ßÌý¡Ù¡ÊÀÇ¹þ300±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ï·Ü¥¬¥é¡¢ÆÚ¥¬¥é¡¢¹áÌ£ÌîºÚ¤ò¿æ¤¡¢ÃúÇ«¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ð½Á¤ò»ÈÍÑ¡£¾æÏ»¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¤Û¤ó¤Þ¤Î¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¡¢¿ùËÜ¤µ¤ó¤â¡ÖÁêÈ¿¤¹¤ë¥³¥¯¤È¥¥ì¤¬Î¾Êý¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎÌÍ¤Ï°ìÅÙè§¤Ç¤¿ÌÍ¤ò´¥Áç¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃµöÀ½Ë¡¡ÖÀ¸ÌÍ¤æ¤Ç¤Æ¤¦¤Þ¤¤¤Þ¤ÞÀ½Ë¡¡×¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌÍ¤È¥¹¡¼¥×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤ªÅ¹¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¸«»ö1°Ì¤Ë¡£¾æÏ»¤µ¤ó¤â²þ¤á¤Æ¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÄ¾µå¤É¿¿¤óÃæ¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡Ú1°Ì¡ÛÁ´Éô¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤Î¤ËÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡¡²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½¤Ë¥×¥í¤â¡Ö¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Î¡ØÆüÀ¶¥é²¦ ÇØ»é¾ßÌý¡Ù¡ÊÀÇ¹þ307±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¥¹¡¼¥×¤Ï¾®Çþ¡¢ÂçÆ¦¡¢¾ßÌý¤«¤éºî¤ë¡ÖºÆ»Å¹þ¤ß¾ßÌý¡×¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ßÌý¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÍ¤ÏÀ¸ÌÍ¤Ë¶áÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¡¢³°Â¦¤Ï¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Î¿©´¶¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤òÉ½¸½¤·¡¢ÆâÂ¦¤Ë¥³¥·¤Î¶¯¤¤À¸ÃÏ¤ò½Å¤Í¤¿¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤3ÁØÌÍÀ½Ë¡¡×¡£¿ùËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´Éô¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¾æÏ»¤µ¤ó¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¥é²¦¡£²¦ºÂ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¥¹¡¼¥×¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡¢ÌÍ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤â¤¦¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¡¼¥×¤ÎÌ£¡×ÉôÌç1°Ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ì£¤Î3¹àÌÜÁ´¤Æ¤Ç10ÅÀËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ø¥é²¦¡Ù¤¬²¦¼Ô¤Î´ÓÏ¿¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ùËÜ¤µ¤ó¤Ï¾ßÌýÌ£¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¡ÖÃæ²ÚÉ÷¤¢¤ó¤«¤±¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡£ºî¤êÊý¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢Ê¨Æ¸å¤Ë¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤òÆþ¤ì¤Æ¼å²Ð¤Ç²ÃÇ®¡£¤¢¤È¤Ï¤´¤ÞÌý¤È¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¤¹¤ë¡£»î¿©¤·¤¿¾æÏ»¤µ¤ó¤â¡Ö¥¹¡¼¥×¤Ë¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¤¤ÆÌÍ¤ËÁ´Éô¤¬Íí¤à¡£¤³¤ì¤ÏºÇ¶¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é´¨¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÀäÉÊ¥¢¥ì¥ó¥¸¤À¡£
¡¡¥×¥í¤âÇ§¤á¤ëËÜ³ÊÇÉ¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡Ö¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¾ßÌýÌ£¡×¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¡¢É÷Ì£¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ7»þ30Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤è¤ê¡¡¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë