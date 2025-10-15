º´¡¹ÌÚÏ¯´õà¸µÆ±Î½¤Î´éÌÌÅÏÊÆá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËËÜ¿Í¤â´¶¼Õ¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°»ý¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëMLB¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬µå¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬µå¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¸ø³«¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬º´¡¹ÌÚ¤¬¸ª¤«¤é³Ý¤±¤¿¥Ð¥Ã¥°¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢¹âÌîæûÂÁÅê¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¥Á¥é¥ê¤È¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÌî¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö¤ª¤ìËÜÂÎ¤è¤êÀè¤Ë´éÌÌ¤òÅÏÊÆ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Îà¥í¥Ã¥Æ°¦á¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°»ý¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÏ¯´õ¡¢¹âÌî¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤Ã¤Æ¤ë¥«¥Ð¥ó»ý¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥°(Çú¾Ð)ºÇ¹â¡×¡ÖÏº´õ¡¢¹âÌîæûÂÁ¤Î´é¥Ð¥Ã¥°»ý¤Ã¤Æ¤ÆÁð¡×¡ÖÏ¯´õ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¥Á¥§¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ó¾Ð¤¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢¹âÌî¤Î°¦¾Î¤Î¡Ö¥Á¥§¥¹¡×¤âÈô¤Ó½Ð¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£