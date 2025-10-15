¥¨¥ë¥Õ¼çºÅ¡Ö¥®¥ã¥ëFES¡×¹ÓÀî¡Ö¡È¥¢¥²¡É³ÎÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ï¤ë¤ÏÂç¥Õ¥¡¥ó¥³¥ì¥µ¥ï¤È¤Î¶¦±é¿´ÂÔ¤Á
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¤Î¹ÓÀî¡Ê29¡Ë¤È¤Ï¤ë¡Ê29¡Ë¤¬15Æü¡¢Àîºê»Ô¡¦CLUB¡¡CITTA¡Ç¤ÇÍè·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥®¥ã¥ëFES¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¼èºà²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¥®¥ã¥ëFES¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤²»³Ú¤ÎÍ×ÁÇ¤òÄÉ²Ã¡£¹ÓÀî¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö¡È¥¢¥²¡É³ÎÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Æü¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¨¥ë¥Õ¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¡Ö¤µ¤ä¹á¡×¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡×¡Ö³¿Äâ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÎÂ¾¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖOCTPATH¡×¤â½Ð±é¡£ÀèÆü¡¢Âè2ÃÊ½Ð±é¼Ô¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥³¥ì¥µ¥ï¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Ï¤ë¡Ê29¡Ë¤Ï¥³¥ì¥µ¥ï¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¥é¥¤¥Ö¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¤Û¤Ü´°Çä¤Ç¡£ÇÛ¿®¤äÀÚ¤êÈ´¤¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ÈÀ¸¤ÇÄ°¤¤¤¿¤é¥¨¥°¤¤¤ó¤ä¤í¤Ê¡É¤È¡£¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È½éÂÐÌÌ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÄ°¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤ß¡×¤È¸¬Â½¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡´ë²è¤ä±é½Ð¤Ï¹ÓÀî¡Ê29¡Ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¸½ºß¹½À®Ãæ¡£¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤â²Î¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡£Å¾´¹¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¾ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î»Å³Ý¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡ÖÉ¬»à¤ËÅ¥¿å¤¹¤¹¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£