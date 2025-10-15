Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¹âÎð½÷À2¿Í»àË´¡Ä¸µ»ÜÀß¿¦°÷¤Î20ÂåÃË¤Î¿ÈÊÁ³ÎÊÝ¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÉÔ¿³¿ÍÊªÎ©¤Áµî¤ë»Ñ±Ç¤ê·Ù»¡¤¬ÁÜºº¡¡ºë¶Ì¡¦Äá¥öÅç»Ô
ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢Æþ½ê¼Ô¤Î¹âÎð½÷À2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¸µ»ÜÀß¿¦°÷¤Î20Âå¤ÎÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊËÜµ¡Ë¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¸áÁ°5»þÁ°¡¢Äá¥öÅç»Ô¤Î²ð¸îÉÕ¤Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ö¼ãÍÕ¥Ê¡¼¥·¥ó¥°¥Û¡¼¥à¡×¤Î¿¦°÷¤«¤é¡Ö½÷À2¿Í¤¬·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢80Âå¤«¤é90Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÆþ½ê¼Ô¤Î½÷À¤¬ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ÜÀß¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¥Õ¡¼¥É¤«Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤¿ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤¬¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£