»³ËÜÍ³¿¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¥Ü¡¼¥ë¼õ¤±¼è¤ë¡¡¾¡Íø¸å¤Ï¾®¤µ¤¯¿ô²óÇï¼ê¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤éÃí¤¬¤ì¤ë½ËÊ¡¤Î¥Ï¥°
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-1¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ªÁª¼ê¤Ë½éµå¤Î96.9¥Þ¥¤¥ë(Ìó155.9¥¥í)¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤ê±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ìÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£
9²ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·âÃæ¤Ë¡¢»³ËÜÅê¼ê¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç°ú¤Â³¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤ÎÃæ¼´¤ò3¿Í¤ÇÄù¤á¡¢¥²¡¼¥à¤ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜÅê¼ê¤Ï¡¢¾¡Íø¤Ë¸ý¸µ¤¬´Ë¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¿ô²óÇï¼ê¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤¬¤¹¤°¤Ë¶î¤±´ó¤ê¥Ï¥°¤Ç½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò»³ËÜÅê¼ê¤Ë¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¡¢¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¥Ï¥°¤Ç½ËÊ¡¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2Ï¢¾¡¤ÈÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¡¢ËÜµòÃÏ¤ØÌá¤ê¤Þ¤¹¡£