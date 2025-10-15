¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡°úÂà¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¤Ø¤Îà²ù¤¤á¹ðÇò¡ÖºÇ¸å¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±£µÆü¤ËÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÆÉÇä¿·Ê¹ËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ëº£µ¨¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï£·£°¾¡£¶£¹ÇÔ£´°ú¤Ê¬¤±¤Î¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ç½ªÀï¡£Ãù¶â£±¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÐºå¿À¤Ï£¸¾¡£±£·ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¡¢½ÉÅ¨¤Î¼ó°ÌÆÈÁö¤òµö¤¹Âç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£²Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ã£Ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï£Ä£å£Î£Á¤Ë£°¾¡£²ÇÔ¤ÇÇÔÂà¡£²¼¹î¾å¤Ï¤Ê¤é¤º½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºòµ¨¤«¤é°ìÅ¾¡¢¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤¿º£µ¨¤Î°¤Éôµð¿Í¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡ÊÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¡Ë´°Åê¡Ê¾¡Íø¡Ë¤¬£±¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö´°ÅêÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ëÅê¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ØÆ³¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡Ê»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍèµ¨¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÃæ¤ÇÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿Äó°Æ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£Äó°Æ¤ÎÃæ¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢µåÃÄ´Ö¤Ç¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤ÖÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÁÈ¿¥¹½Â¤¤Ê¤É¤ò»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢µåÃÄ¤Ë¾ïÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤È¤«¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤ò¼é¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤â°ì½ï¤Ç¹ó¤¤¤«¤é¤Í¡£µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÏº÷Ãæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£´Æü¤Ë°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸åÇÚ¡¦Ä¹Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤¿¸åÇÚ¤Î£±¿Í¡×¤È¾Î¤¹¤Û¤É¤ÎÁª¼ê¤Î°úÂà¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¤Í¡£ºÇ¸å¤âÂÇÀÊ¤Ë²¿¤È¤«Î©¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Î©¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£