¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼Êó¹ð¡¡£ÖÃ¥²ó¤Ø¥ä¥ó¥¡¼¥¹¼°¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢Æ³Æþ¤Ø¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤«¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤ÎÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º£µ¨¤Ï£·£°¾¡£¶£¹ÇÔ£´Ê¬¤±Ãù¶â£±¤Ç£³°Ì¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ï£Ä£å£Î£Á¤ËÏ¢ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤È£±£³Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½ª¤¨¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÍèÇ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÄó°Æ¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¢¤È¤ÏÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÏÃ¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤«¤é¤âº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁí³ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÁ´ÉôÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë·Ï¤ÎÊý¤ò½Å»ë¤·¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤«¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£º£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£Ó£Î£Ó¤È¤«ÈðëîÃæ½ý¤È¤«Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤ÎÂÐºö¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£ÆüËÜ¤â°ì½ï¤Ç¤Í¡£¤Ò¤É¤¤¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÐºö¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤ì¤ÏµåÃÄ¤È¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÌç²È¤ò¾·¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é£Æ£Á¤Ç¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£Á°ÃæÆü¤Î¼é¸î¿À¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡¢Á°³ÚÅ·¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤È·ÀÌó¤·¤ÆÄ¶Âç·¿Êä¶¯¤ÇÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡£´·î½ªÎ»»þ¤ÏÃù¶â£µ¤Î¼ó°Ì¡£¤À¤¬¡¢£µ·î£·Æü¤ËÉÔÆ°¤Î£´ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤¬º¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤ÇÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡Àï¤ÎÆ±£¹Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¼ó°Ì¤«¤é£²°Ì¤Ë¸åÂà¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢°ìÅÙ¤â¼ó°Ì¤ËÎ©¤Æ¤º¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤â²Ã¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÈÁö¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤Ë¤Ï£¸¾¡£±£·ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¡¢£±£µ¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤¬Î¥Ã¦¤·¤¿Ìó£³¤«·î¤Î´Ö¤ÏµÈÀî¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢Âç¾ëÂî¡¢´Ý¡¢ÁýÅÄÎ¦¡¢ºäËÜ¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç£´ÈÖ¤ËÆþ¤êÂÇÀþ¤ò»î¹Ôºø¸í¡£¤À¤¬¡¢ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£´Ý¤¬±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢ÆùÎ¥¤ì¤Ç³«Ëë¤«¤é£²¤«·î½ÐÃÙ¤ì¡¢µÈÀî¤â¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¹øÄË¤È±¦ÏÆÊ¢ÄË¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ê¤É¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¡£ºäËÜ¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤é¼çÎÏ¤ÎÉÔ¿¶¤â¶Á¤¤¤¿¡£¼ã¼ê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤à°ìÊý¡¢Áö¹¶¼é¤Ç¥ß¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤Ç¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬ÉÔÄ´¤Ç£²ÅÙ¤Î£²·³¹ß³Ê¤¬¤¢¤ê£¸¾¡£¹ÇÔ¤È¶ìÀï¡£»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬£±£±¾¡£´ÇÔ¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤Ï£´¾¡£¸ÇÔ¡¢ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤Ï£¶¾¡£¹ÇÔ¤Ê¤ÉÀèÈ¯ÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡££¸²óÂçÀª¡¢£¹²ó¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤ÏÅ´ÊÉ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢Íèµ¨¤ØÀèÈ¯À°È÷¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³°Ìî¤ËËÜ³ÊÄ©Àï¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿£·ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤é¼ã¼ê¤ËÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤Ï¤¢¤ë¡££³Ç¯·ÀÌó£³Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨Â³Åê¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Íèµ¨¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ£²Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È£±£´Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤ËÄ©¤à¡£