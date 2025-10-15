BAND-MAID¡¢EP¡ØSCOOOOOP¡Ù¤«¤é¡ÖPresent Perfect¡×¤ÎMV¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«¡£¡ãCOUNTDOWN JAPAN¡ä½é½Ð±é·èÄê¤â
BAND-MAID¤¬¡¢10·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼EP¡ØSCOOOOOP¡Ù¤«¤é¡ÖPresent Perfect¡×¤ÎMV¥Æ¥£¥¶¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢SAIKI¡ÊVo¡Ë¤¬³¤ÊÕ¤Ëæà¤¨Î©¤Ä³³¤Ç³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤òÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡ÖPresent Perfect¡×¤Î³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤âÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤¤¤è¤¤¤è¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Ç÷¤Ã¤¿EP¡ØSCOOOOOP¡Ù¤Ï¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£½é²óÀ¸»ºÊ¬ÉõÆþÆÃÅµ¤ä³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤Ê¤É¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤ÎÍ½Ìó¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢BAND-MAID¤¬Ç¯Ëö¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ãCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡ä¤Ë½é¤á¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£BAND-MAID¤Ï2018Ç¯¤È2019Ç¯¤Ë¡ãROCK IN JAPAN FESTIVAL¡ä¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ãCOUNTDOWN JAPAN¡ä¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£1·î¤«¤é3¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁ´8¶ÊÆþ¤ê¤È¤¤¤¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÊEP¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤¿BAND-MAID¤È¶¦¤Ë1Ç¯¤òÄù¤á³ç¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£BAND-MAID¤Î½Ð±é¤Ï12·î29Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ãBAND-MAID TOUR 2025¡ä¤ÏFIRST ROUND¡¢SECOND ROUND·×14¸ø±é¡¢FINAL ROUND¤ÎÀîºê¸ø±é¤¬Àè¹ÔÈÎÇä´ü´Ö¤Ë´û¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë²Ã¤¨¡¢Âçºå¸ø±é¤â°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï¸å¤ËÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò½ü¤¯Á´¸ø±é¤¬´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÅìµþ¸ø±é¤Î¤ß¡¢10·î19Æü¤Þ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢BAND-MAID¤Ï10·î25Æü¡¢26Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãHYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL- ¡ä¤Ë¥²¥¹¥È¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ½Ð±éÍ½Äê¡£¤³¤Á¤é¤â¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥È¤ò°ìÈÌÈÎÇäÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£EP¡ØSCOOOOOP¡Ù
2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×
CD+Blu-ray + ¡ÈPoster-style booklet¡É¡ÊÆÃ¼ì»ÅÍÍ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§PCCA-06425¡¡POS¡§4524135262523
²Á³Ê¡§5,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§ÆÃ¼ì»ÅÍÍ
¢¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
CD+DVD
ÉÊÈÖ¡§PCCA-06426¡¡POS¡§4524135262530
²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§2DW¥±¡¼¥¹Æ©ÌÀ
¢¡ÄÌ¾ïÈ×
CD
ÉÊÈÖ¡§PCCA-06427¡¡POS¡§4524135262547
²Á³Ê¡§2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§ÄÌ¾ï»ÅÍÍ
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÎCD¡Ï¡ÊÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë
M-1¡§Present Perfect
M-2¡§Ready to Rock¡¡
M-3¡§What is justice?¡¡
M-4¡§SUPER SUNSHINE ¡¡
M-5¡§SION
M-6¡§Dilly-Dally
M-7¡§Zen
M-8¡§Lock and Load
¡ÎBlu-ray/DVD¡Ï¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×/½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¤Ë¼ýÏ¿¡Ë
Zen (Instrumental Video)
Ready to Rock (Instrumental Video)
What is justice? (Instrumental Video)
Blu-ray¤Î¤ß¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÉô¥Ç¥Ã¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈóÂÐ±þ¡Ë
¢¨¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë¤Ø¤Î½ôÃí°Õ
¡ÖEDIT ver.(multiple angle)¡×¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ó¥°¥ë¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾°¡¢¤´»ÈÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢Áàºî¤¬¼ã´³°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ëô¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í½Ìó¡§https://BAND-MAID.lnk.to/SCOOOOOP_CD
¢¨²Á³Ê¡¢¼ýÏ¿ÆâÍÆ¶¦¤ËÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë»ö¤¬¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡³Æ·ÁÂÖ½é²óÀ¸»ºÊ¬ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦³Æ·ÁÂÖ½é²óÀ¸»ºÊ¬¸ÂÄê¡ÈSCOOOOOP¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯ÉõÆþ¡ÊÁ´9¼ï¡Ë
¡ÈSCOOOOOP¡É¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤ò¡¢Á´9¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1¼ï¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉõÆþ¡£
¢¨9¼ïÎà¤Î¤¦¤Á1¼ï¤Ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¦³Æ·ÁÂÖ¤Î½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Ë¤Ï¡¢BAND-MAID ¡ÈSCOOOOOP¡É¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ° ±þÊçÃêÁª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Á¥é¥·¤òÉõÆþ¡ª
¡ÚSCOOOOOP¾Þ¡Û
¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡ÈSCOOOOOP¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡¿¥Õ¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¡Ë ¡Ä 10Ì¾ÍÍ
¡ÚBAND-MAID¾Þ¡Û
¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡ÈSCOOOOOP¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼ ¡Ä 30Ì¾ÍÍ
¢¡¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
Amazon.co.jp¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ÊÁ¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤ª¤è¤ÓTOWER miniÁ´Å¹¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê50mm¡ß50mm)
Á´¹ñHMV/HMV&BOOKS online¡§´Ì¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È(40mm¡ß40mm)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥±¡¼¥¹¡¡¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷BOX¤Ç¤ªÆÏ¤±
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥°¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦½é²ó¸ÂÄêÀ¸»ºÈ×¡Ë¡¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê90mm¡ß90mm)¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë
Neowing / CDJAPAN¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¡¢¤½¤ÎÂ¾Ë¡¿Í¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(120mm¡ß120mm)
¡ûBAND-MAID¡ØSCOOOOOP¡Ù¤ò¾åµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤´Í½Ìó¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÀèÃå¤Ç¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤ÎÉÕÍ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ»þ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤´Í½Ìó¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤ºÆÃÅµÉÕ¤¥«¡¼¥È¤«¤é¤´ÃíÊ¸²¼¤µ¤¤¡£
°ìÉôEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÍ½ÌóºÑ¤ß¾¦ÉÊ¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ëÉÔ²Ä¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÖBAND-MAID¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷BOX¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ
¢¨³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó»ÅÍÍ¤Î¡ÈBAND-MAID¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷BOX¡É¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛÁ÷BOX¤Ï¡¢ÇÛÁ÷ÅÁÉ¼¤ä¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¡¢¥Æ¡¼¥Ö¤¬Ä¾ÀÜÅ½ÉÕ¤µ¤ì¤¿·ÁÂÖ¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛÁ÷Ãæ¤Î±ø¤ì¡¢ÇËÂ»¤Ë¤è¤ë¸ò´¹¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥¤¥Ö½Ð±é¾ðÊó
¡ãCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡ä
2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦29Æü¡Ê·î¡Ë¡¦30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦31Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÊBAND-MAID¤Î½Ð±é¤Ï29Æü¡Ê·î¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì1¡Á11¥Û¡¼¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê27Æü¤Ï¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì1¡Á11¥Û¡¼¥ë¤Î¤ß¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¡§https://countdownjapan.jp/
¡ãHYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-¡ä
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦26Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9-11¥Û¡¼¥ë
¥²¥¹¥È¥¢¥¯¥È¡§BAND-MAID¡ÊÎ¾Æü¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡§https://hydeinside2025jf.hyde.com/
¢£¡ãBAND-MAID TOUR 2025¡ä
¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
¢¡FINAL ROUND
2025Ç¯
10·î24Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå ¤Ê¤ó¤ÐHatch¡¡ SOLD OUT
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¡CLUB CITTA¡Ç¡¡ SOLD OUT
12·î7Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¡Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
¡¦12·î7Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¸ø±é ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Á10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È https://l-tike.com/bandmaid/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ https://w.pia.jp/t/bandmaid/
¥¤¡¼¥×¥é¥¹ https://eplus.jp/band-maid/
¾ÜºÙ¡§https://bandmaid.tokyo/contents/869736
