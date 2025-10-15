É¹Àî¤¤è¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKIINA.¡Ù¤è¤ê¡ÖParty of Monsters-PANDORA remix-¡×ËÜÆüÀè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
É¹Àî¤¤è¤·¤¬¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´¶Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¼ýÏ¿¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKIINA.¡Ù¤«¤é¡ÖParty of Monsters-PANDORA remix-¡×¤òËÜÆü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖParty of Monsters -PANDORA remix-¡×¤Ï¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤ÈÀõÁÒÂç²ð¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦PANDORA¤«¤é¡¢ÀõÁÒÂç²ð¤¬¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£PANDORA¤Ï¡¢TM NETWORK¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¾®¼¼Å¯ºÈ¤È¡¢TM NETWORK¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼»þÂå¤Ë¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¡¢²»³ÚÅªÇ½ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿ÀõÁÒÂç²ð¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£¾®¼¼¤Î¥á¥í¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¤È¡¢ÀõÁÒ¤ÎåÌÌ©¤«¤ÄÀè±ÔÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤¬Í»¹ç¤·¡¢Ì¤ÍèÅª¤Ç¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê²»À¤³¦¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸¶¶Ê¤¬»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥ê¥º¥à¤È¥Ó¡¼¥È¤òÂçÃÀ¤ËºÆ¹½ÃÛ¡£É¹Àî¤Î±ð¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬PANDORA¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¿·¤¿¤Ê¸÷¤òÊü¤Á¡¢»É·ãÅª¤Ç¹âÍÈ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¥Ñ¡¼¥â¥ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëËÜºî¤ÎSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅÃæ¡£¤¼¤Ò¡Ö#¥Ñ¡¼¥â¥óÁª¼ê¸¢¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ´¶ÁÛ¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢É¹Àî¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤Ç¤Ï10·î¸ÂÄê¤Ç¡È¥Ñ¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥Í¥ë¡É¤¬²ñ¾ì¤Î¥í¥Ó¡¼¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢10·î17Æü¤ËÂçÊ¬¸©¡¦iichiko¥Û¡¼¥ë¤«¤é¡È¥Ñ¡¼¥â¥ó¤Ì¤¤¡Ê¥¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¡Ë¡É¤¬ÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡ÖParty of Monsters-PANDRA remix-¡×
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://HikawaKiyoshi.lnk.to/PoM_PANDORA
¢¡¥Ï¥í¥¦¥£¥ó´ë²è¡ª¥Ñ¡¼¥â¥óÁª¼ê¸¢(¡ÈParty of Monsters¡É SNS¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó)³«ºÅÃæ¡ª
ÂÐ¾Ý¡§TikTok / Instagram
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Á10·î31Æü23:59¤Þ¤Ç
¾ÜºÙ¤Ï¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡¦É¹Àî¤¤è¤·¡ÜKIINA.ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://columbia.jp/artist-info/hikawa/info/91723.html
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKIINA.¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë¡¡ÉÊÈÖ¡§COZP-2300¡Á2301 \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§¡ÖÇò¿çÏ¡¡×MV¡¢¡ÖÇò¿çÏ¡¡×MV¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡¢¡ÖBE THE LIGHT¡×MV¡¢¡ÖBE THE LIGHT¡×MV¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡¡ÉÊÈÖ¡§COCP-42606 \3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.OVERTURE ¡Á music unites the world ¡Á
M2.Ë½¤ì³¤¶®
M3.é¬é¯ VOLCANO
M4.Party of Monsters
M5.¤Ï¤¸¤Þ¤ê
M6.¥Ç¥¥ä¥·¥Ê¥¤
M7.Çò¿çÏ¡
M8.¥é¡¦¥Þ¥¹¥«¥ì¥¤¥É
M9.¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥¹¥Æ¥à
M10.BE THE LIGHT
M11.¼«ÌÄ¶×
B.T. Party of Monsters-PANDORA remix-
¢¨¶Ê½çÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
◾️¡ãKIYOSHI HIKAWA¡ÜKIINA. Concert Tour 2025 ¡ÁKIINA¡ÇS LAND¡Á¡ä
2025Ç¯¡¡¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
10·î17Æü¡Ê¶â¡Ëiichiko¥°¥é¥ó¥·¥¢¥¿¡¡(ÂçÊ¬) / ³«±é17:00
10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë¡Ê·§ËÜ¡Ë / ³«±é17:00
10·î23Æü¡ÊÌÚ¡ËÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë / ³«±é17:00
10·î24Æü¡Ê¶â¡ËÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë / 1Éô ³«±é13:00¡¦2Éô ³«±é17:00
11·î5Æü¡Ê¿å¡ËÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¡ÊµÜ¾ë¡Ë / ³«±é17:00
11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ·Ý½Ñ·à¾ì¡¡(°¦ÃÎ) / ³«±é17:00
11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë°¦ÃÎ·Ý½Ñ·à¾ì¡¡(°¦ÃÎ) / 1Éô ³«±é13:00¡¦2Éô ³«±é17:00
11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡ÊÂçºå¡Ë / ³«±é:17:00
11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡ÊÂçºå¡Ë / 1Éô ³«±é:13:00¡¦2Éô ³«±é:17:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§Á´ÀÊ»ØÄê\10,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://kiyoshihikawa.com/feature/concerttour_2025
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡É¹Àî¤¤è¤· ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡É¹Àî¤¤è¤· ÆÃÀß¥µ¥¤¥È