¥â¥Î¥Ö¥é¥¤¥È¡¢ËÜ³ÊºÆ»ÏÆ°Âè2ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö·¯¤À¤Ã¤Æ¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡×MV¸ø³«
Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜ³ÊÅªºÆ»ÏÆ°¤òº£Ç¯7·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥â¥Î¥Ö¥é¥¤¥È¤¬¡¢ºÆ»ÏÆ°¸åÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö·¯¤À¤Ã¤Æ¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡×¤òËÜÆü10·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·¯¤À¤Ã¤Æ¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡×¤ÏÅíÌî(Vo)¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¤À¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÅíÌî¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÈÇº¤ó¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ø¡ÉÊû¤²¤ë³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥í¥Ã¥¯¡£Âè1ÃÆÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ÏÌó8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ»ÏÆ°¤ò¸ØÄ¥¤»¤ºÌµ¹ü¤ËÅÁ¤¨¤ë¥Í¥¤¥¥Ã¥É¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö·¯¤À¤Ã¤Æ¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡×¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»î¹çÃæ¤Ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤òÊü½Ð¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÁõ¾þ°î¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥Î¥¤¥¸¡¼¤Ê¥®¥¿¡¼¤ÈÅÅ»Ò²»¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÅíÌî¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶Á¤ÅÏ¤ë¡£·Ú²÷¤«¤ÄÀµ³Î¤Ë¥â¥Î¥Ö¥é¥¤¥È¤Î¸ÝÆ°¤ò¹ï¤àÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤´äÃæ¤Î¥É¥é¥à¡£²»¿ô¤¬¶Ë¸Â¤Þ¤Ç°ú¤»»¤µ¤ì¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â³Î¼Â¤ËÂ¸ºß´¶¤òÃÎ¤é¤·¤á¤ë½Ð¸ý¤Î¥Ù¡¼¥¹¡£¾®Àá¤Î³¤¤òÍºÂç¤Ë±Ë¤®¤ï¤¿¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´Ö¤ÎÈþ³Ø¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾¾²¼¤Î¥®¥¿¡¼¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤¹¤°Â¦¤Ç¿´¤ËÎÏ¶¯¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÅíÌî¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¿·À¸¥â¥Î¥Ö¥é¥¤¥È¤Î²»Áü¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ËÆ®¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Çö°Å¤¤¶õ´Ö¤Ç³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±éÁÕ¤ò¹Ô¤¦¥·¡¼¥ó¤È¡¢¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¸ò¸ß¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë±ÇÁü¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¡Ö·¯¤À¤Ã¤Æ¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀº¿ÀÀ¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì²èÌÌ¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥â¥Î¥Ö¥é¥¤¥È¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤¬²»¤òÁß¤ÌÄ¤é¤¹¡£
¥â¥Î¥Ö¥é¥¤¥È¤Ï2026Ç¯2·î¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Î¥¯¥¢¥È¥í¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãmonobright Live Tour 2026 ¡Ø¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ï10·î21Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡
¢£Âè2ÃÆÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë ¡Ö·¯¤À¤Ã¤Æ¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡×
2025Ç¯10·î15Æü(¿å)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/monobright_Pioneer
¡¡
¢£¡ãmonobright Live Tour 2026 ¡Ø¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¡ä
2·î13Æü(¶â)¡¡Âçºå¡¦ÇßÅÄCLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
2·î19Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ï10·î21Æü(²Ð)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¾ÜºÙ¡§https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=235390
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡monobright ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡monobright ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡monobright ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡monobright ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube