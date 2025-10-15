´öÅÄ¤ê¤é¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àWeverse¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖLilas¡×¥ª¡¼¥×¥ó
´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢ËÜÆüÀµ¸á¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢Weverse¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖLilas¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢10·î16Æü14»þ¤«¤é¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¸ø¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡ÖLilas MEMBERSHIP¡×¤â³«Àß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢10·î16ÆüÀµ¸á¤è¤ê¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£Weverse ´öÅÄ¤ê¤é¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖLilas¡×
URL¡§https://go.weverse.io/qt3S/Lilasoppress
¾ÜºÙ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000601.000045862.html
◾️ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖActor¡×
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§´öÅÄ¤ê¤é¡¿ÊÔ¶Ê¡§°æ¾åÃÈÇ·
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§orcd.co/actor
◾️¥·¥ó¥°¥ëCD¡ÖActor¡×
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½ÌóURL¡§https://LilasIkuta.lnk.to/Actor
²Á³Ê¡§\2,800¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§XSCL-121~2
»ÅÍÍ¡§´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¡CD¡ÜÄ´ººÊó¹ð½ñÉ÷¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
1.Actor
2.Actor -Anime Edit-
3.Actor -Instrumental-
¢¡Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ
Amazon.co.jp ¡Ä ¥á¥¬¥¸¥ã¥±
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS Online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
Sony Music Shop ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
´öÅÄ¤ê¤é±þ±çÅ¹ÆÃÅµ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡§https://lilasikuta.jp/shoplist/251029/¡¡
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
