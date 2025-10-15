ºäËÜ¿µÂÀÏº¡¢¿·¶Ê¡Ö¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ø¡×ËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤ÇÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê¤â
ºäËÜ¿µÂÀÏº¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ø¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¡Ö¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ø¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2ÅÙ¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£ºäËÜ¿µÂÀÏº¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿²Î»ì¤È¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢9·î¤Ë¤Ï¥°¥é¥ß¡¼¼õ¾Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎLeon MichelsÎ¨¤¤¤ëEl Michels Affair¤Î¿·ºî¡Ø24Hr Sports¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ØIndifference¡Ù¤Ç²Î¾§¤Èºî»ì¤òÃ´Åö¤·¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¯3ÅÙÌÜ¤ÎUS¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ç12·î26Æü¤ËÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ºäËÜ¿µÂÀÏº¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ºäËÜ¿µÂÀÏº¡ÊG, Vo¡Ë¡¢AYA¡ÊB, Cho¡Ë¡¢¿û¾ÂÍºÂÀ¡ÊDr, Cho¡Ë¡¢À¾ÆâÅ°¡ÊSax, Flute¡Ë¡£¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¤Î¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢10·î15Æü20»þ¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ø¡×
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://virginmusic.lnk.to/DearGrandpa
Written & Produced by Shintaro Sakamoto
Recorded, Mixed & Mastered by Soichiro Nakamura @ Peace Music, Tokyo Japan 2025
Vocals, Keyboard & Electric Guitar: Shintaro Sakamoto
Bass & Chorus: AYA
Drums: Yuta Suganuma
Flute: Tetsu Nishiuchi
◾️¡ãºäËÜ¿µÂÀÏº LIVE2025¡ä
2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦LIQUIDROOM
Open / Start: 18:00 / 19:00
Tickets: adv \4,800- (+1drink order)
e+ ¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¡§10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë20:00~10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
https://eplus.jp/sf/detail/4415630001-P0030001
°ìÈÌÈ¯Çä¡§11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00~
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§LIQUIDROOM www.liquidroom.net