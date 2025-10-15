¥¢¥µ¥ÒGHD¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³² µÞ¤¬¤ì¤ë´íµ¡´ÉÍýºö
½Ð²ÙÄä»ß¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýÌÌ¤Ë±Æ¶ÁÂç
¡ÖÉüµì¤ÎÌÜÅÓ¤Ï°ìÀÚÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡×¨¡¡£¥Óー¥ë¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥¢¥µ¥Ò¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGHD¡Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢1Æü14»þ»þÅÀ¤Î¾õ¶·¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï9·î29Æü¤Ë¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬À¸¤¸¡¢¼òÎà¤ä°ûÎÁ¤Ê¤É¤Î½Ð²Ù¶ÈÌ³¤òÄä»ß¡£Æ±¼Ò¤ÎÇä¾å¤ÏÌó3Ãû±ß¤Î¤¦¤ÁÌóÈ¾Ê¬¤¬¹ñÆâ»ö¶È¤Ç¡¢º£²ó¤Î·ï¤¬¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£
¡¡¼è°úÀè¤¬¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë¤Î¤ß¤ÇÂç¸ý¸ÜµÒ¤Ç¤â¤¢¤ëµï¼ò²°Âç¼ê¤Î¥³¥í¥ï¥¤¥É¤Ï¡¢Îä¤ä´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é»öÂÖ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤¤¤¯¤é¤«ºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾õ¤Þ¤À»Ù¾ã¤ÏÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¥Óー¥ë¤ò°û¤ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á°ì¿Í²¿ÇÕ¤Þ¤Ç¤È¤¤¤Ã¤¿À©¸Â¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£¹©¾ì²ÔÆ¯¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤À¤¬¡¢°ú¤Â³¤¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
°ìÉô¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¼êºî¶È¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê2Æü»þÅÀ¡Ë
¡¡NTT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥È¥é¥¹¥È¼¼¤Î¥Áー¥Õ¡¦¾¾¸¶¼ÂÊæ»Ò»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤Ï¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢´¶À÷¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¶ÈÌ³¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Çー¥¿¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°Å¹æ²½¤ä¡¢´¶À÷Èï³²³ÈÂçËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¼×ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤¬ÃæÃÇ¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤äÁÈ¿¥¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¥É¥ß¥Î¼°¤ËµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×
¡¡·Ù»¡Ä£¤ÎÅý·×¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·âÊó¹ð·ï¿ô¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¹â»ß¤Þ¤ê¡£¾¾¸¶»á¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¤ÎÂç¼êÅÅµ¡¥áー¥«ー¤Î»ö°Æ¤òµó¤²¡¢¡Öµ¡²ñÂ»¼º¤¬½Ð¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢25Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë½ãÍø±×¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï20²¯±ß²¼Êý½¤Àµ¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ËÈ¼¤¤¡¢³¤³°¤Î»Ò²ñ¼Ò¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë·ï¤âÁý²Ã¡£¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Å°Äì¤È¥Çー¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î½ÅÍ×À¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ðー¹¶·â¤ËÉÕÊª¤Ç¤¢¤ë¿ÈÂå¶â¤ÎÍ×µá¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹ñ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈË¿¸µÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ö·ï¤òËÉ¤°¤¿¤á¡Ö¥·¥·¥Æ¥àÆþ¸ý¤ÇËÉ±Òºö¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÀìÌç²È¤Ï¸ì¤ë¡£Á´¤Æ¤Î´ë¶È¤¬ÏÆ¤òÄù¤áÄ¾¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡ÖÉüµì¤ÎÌÜÅÓ¤Ï°ìÀÚÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡×¨¡¡£¥Óー¥ë¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥¢¥µ¥Ò¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGHD¡Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢1Æü14»þ»þÅÀ¤Î¾õ¶·¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï9·î29Æü¤Ë¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬À¸¤¸¡¢¼òÎà¤ä°ûÎÁ¤Ê¤É¤Î½Ð²Ù¶ÈÌ³¤òÄä»ß¡£Æ±¼Ò¤ÎÇä¾å¤ÏÌó3Ãû±ß¤Î¤¦¤ÁÌóÈ¾Ê¬¤¬¹ñÆâ»ö¶È¤Ç¡¢º£²ó¤Î·ï¤¬¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£
¡¡¼è°úÀè¤¬¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë¤Î¤ß¤ÇÂç¸ý¸ÜµÒ¤Ç¤â¤¢¤ëµï¼ò²°Âç¼ê¤Î¥³¥í¥ï¥¤¥É¤Ï¡¢Îä¤ä´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é»öÂÖ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤¤¤¯¤é¤«ºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾õ¤Þ¤À»Ù¾ã¤ÏÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¥Óー¥ë¤ò°û¤ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á°ì¿Í²¿ÇÕ¤Þ¤Ç¤È¤¤¤Ã¤¿À©¸Â¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£¹©¾ì²ÔÆ¯¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤À¤¬¡¢°ú¤Â³¤¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
°ìÉô¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¼êºî¶È¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê2Æü»þÅÀ¡Ë
¡¡NTT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥È¥é¥¹¥È¼¼¤Î¥Áー¥Õ¡¦¾¾¸¶¼ÂÊæ»Ò»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤Ï¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢´¶À÷¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¶ÈÌ³¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Çー¥¿¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°Å¹æ²½¤ä¡¢´¶À÷Èï³²³ÈÂçËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¼×ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤¬ÃæÃÇ¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤äÁÈ¿¥¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¥É¥ß¥Î¼°¤ËµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×
¡¡·Ù»¡Ä£¤ÎÅý·×¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·âÊó¹ð·ï¿ô¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¹â»ß¤Þ¤ê¡£¾¾¸¶»á¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¤ÎÂç¼êÅÅµ¡¥áー¥«ー¤Î»ö°Æ¤òµó¤²¡¢¡Öµ¡²ñÂ»¼º¤¬½Ð¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢25Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë½ãÍø±×¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï20²¯±ß²¼Êý½¤Àµ¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ËÈ¼¤¤¡¢³¤³°¤Î»Ò²ñ¼Ò¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë·ï¤âÁý²Ã¡£¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Å°Äì¤È¥Çー¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î½ÅÍ×À¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ðー¹¶·â¤ËÉÕÊª¤Ç¤¢¤ë¿ÈÂå¶â¤ÎÍ×µá¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹ñ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈË¿¸µÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ö·ï¤òËÉ¤°¤¿¤á¡Ö¥·¥·¥Æ¥àÆþ¸ý¤ÇËÉ±Òºö¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÀìÌç²È¤Ï¸ì¤ë¡£Á´¤Æ¤Î´ë¶È¤¬ÏÆ¤òÄù¤áÄ¾¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£