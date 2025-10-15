Ï¢Î©²ò¾Ã¤Î¥¦¥é¤ËÃÓÅÄÂçºî»á¤Î»àµî¤¬¡Ä¡¡¡ÖÃÓÅÄ»á¤Î¾Ú¿Í´Ìä¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÁÈ¤ó¤À·Ð°Þ¤¬¡×
¡¡ÆÍÇ¡ÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Î¥±ï¾õ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤ÏÆ°ÍÉ¤Î¿§¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£26Ç¯Â³¤¤¤¿¼«¸øÏ¢Î©¤ÎÊø²õ¡£¹â»Ô»á¤¬»öÂÖ¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÂ¦¤Ë¤âÍø¸ÊÅª¤Ê·×»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¯¼£¤Î°ìÂçÅ¾µ¡¤ÎÎ¢¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿7Ëç¡Ûº£¤Ë¤âÃ«´Ö¤¬¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ»á¡×¡¡¡È¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥Ý¡¼¥º¡É¤Ç°ÂÇÜ¼óÁê¤Ë¤¹¤ê´ó¤ë¥·¡¼¥ó¤â
¡¡Èý´Ö¤Ë¤Ï¿¼¤¤â²¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£10·î10Æü¸á¸å¡¢¹â»Ô»á¤¬¹ñ²ñ¤Î°ì¼¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ºÝ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¡Ê72¡ËÆ±ÀÊ¤Î²¼¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ê73¡Ë¡¢À¾ÅÄ¼Â¿Î¡Ê¤Þ¤³¤È¡Ë´´»öÄ¹¡Ê63¡Ë¤È¤Î²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¡£Æþ¼¼»þ¤Î¾Ð¤ß¤«¤é¤Ï°ìÅ¾¡¢¹â»Ô»á¤Î´é¤Ä¤¤ÏÎ¾ÅÞ´Ö¤Ç¸·¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²ñÃÌÄ¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¹ñÀ¯Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ëÅÞÆ±»Î¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡1999Ç¯10·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¼«¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¡ÊÂè2¼¡¾®Þ¼·Ã»°²þÂ¤Æâ³Õ¡Ë°ÊÍè¡¢26Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¼«¸øÏ¢Î©¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡È¥Û¥ó¥Þ¤Ë!?¡É¤È°ì¸À¸ý¤Ë¤·¡¢Àä¶ç¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¹â»Ô»á¤Ë¶ÉÌÌ¤Î¡È·èÄêÅªÅ¾´¹¡É¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï9Æü¤Î¿¼Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹â»Ô»á¤Ï9Æü¸á¸å9»þ°Ê¹ß¡¢NHK¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¡ØWBS¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÆ°¤¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸á¸å11»þÁ°¤ËÀÖºä¤ÎµÄ°÷½É¼Ë¤ËÌá¤Ã¤¿ºÝ¡¢¸½¾ì¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÁíÍýÈÖµ¼Ô¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤ÎºÇ½ªÅª·ëÏÀ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¡È¥Û¥ó¥Þ¤Ë!?¡É¤È°ì¸À¸ý¤Ë¤·¡¢Àä¶ç¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡Ë
¡ÖÃÓÅÄÂçºî»á¤Î¾Ú¿Í´Ìä¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÏ¢Î©¤ò¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ï¢Î©²ò¾Ã¤Î¥¦¥é¤Ë¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞÂ¦¤ÎÈ´¤º¹¤·¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ï»²±¡Áª¤Ç¤ÎÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¡¢ÀÆÆ£»á¤äÀ¾ÅÄ»á¤é¤¬ÃÏÊý¤ËÉë¤¤¤ÆÅÞ°÷¤é¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡ØÊýÌÌÊÌº©ÃÌ²ñ¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯11·î¤ËÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÃÓÅÄÂçºîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤¬95ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï95Ç¯²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢³Ø²ñ¤¬»Ù»ý¤·¤¿¿·¿ÊÅÞ¤ËÈæÎãÉ¼¤ÇÎ¿²ï¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¬¡Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ï³Ø²ñÈãÈ½¤ò¶¯¤á¤Þ¤¹¡£½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇÀ¯¶µÊ¬Î¥ÌäÂê¤òÐÙ¾å¡Ê¤½¤¸¤ç¤¦¡Ë¤ËºÜ¤»¤Æ¡¢ÃÓÅÄ»á¤Î¾Ú¿Í´Ìä¤òÍ×µá¡£½©Ã«±ÉÇ·½õÂè5Âå²ñÄ¹¤Î»²¹Í¿Í¾·Ã×¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÃÓÅÄ»á¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ³Ø²ñ¤Ï¼«Ì±¤ÈÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤ß¡¢ÃÓÅÄ»á¤Î¾Ú¿Í´Ìä¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤´¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²µ¹üÀµÀ¸»á¡Ë
¡¡¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÓÅÄ»á¤Î»àµî°Ê¹ß¡¢Í¿ÅÞ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë°ÕµÁ¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¼ê¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ÇÈèÊÀ¤¹¤ë°ìÊý¤ÎÁÈ¿¥¤â²¿¤È¤«Î©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î»×ÏÇ¤³¤½¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡È¼«¸ÊÅÔ¹ç¡É°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡10·î16ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¡¢Î¾ÅÞ¤Îº£¸å¤ÎÁªµóÀï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯10·î23Æü¹æ ·ÇºÜ