¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åÌî¿¿µª¡Ê55¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å8¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿ÍÀ¸¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÐÊ¤Þ¤¤¤«¤éÈþ¤·¤¯ÀäÂÐ¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¿åÌî¿¿µª¡õ20ºÐÂ©»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤«¤é¤ß¤¿¤éÊÑ!?»ä¤À¤±¤ÎÀáÌó¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÀáÌó½Ñ¤ò¥È¡¼¥¯¡£¿åÌî¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤Ç¡Ä¥Ò¥â¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Æü»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤ª¤â¤à¤í¤Ë»ý»²¤·¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Ò¥â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿åÌî¤Ï¡Ö¥Ò¥â¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢»æÂÞ¤Î»ý¤Á¼ê¤Î¥Ò¥â¤ä¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ò¥â¤ò·ë¤ó¤ÇÄ¹¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¥Ò¥â¤Ê¤É¡¢ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ò¥â¤òÀâÌÀ¡£»×¤ï¤ºÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥±¥Á¤¯¤µ¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡£¥²¥¹¥È¤«¤é¤â¡Ö¤½¤ì¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤ä¤ë¤ä¤Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ÎÏÆ²¼¤Î¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤ò¥Ò¥â¾õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤«¤é¡×¡ÖÃÏµå¤Ë¹×¸¥¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
