¡¡¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×¤Î¸÷±ºÌ÷»Ò¡Ê54¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸÷±º¤Ï¡ÖTHE SMASHING MACHINE´Ñ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö³ÊÆ®²È¥Þ¡¼¥¯¡¦¥±¥¢¡¼¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¤¢¤Îº¢¡¢PRIDE¤ËÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ÏÍ¾·×¤Ë¤¿¤Þ¤é¤ó¤â¤ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾¯¤·½Ð±é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¥¨¥¥¹¥È¥é¤ÎÊç½¸¤Ë±þÊç¤·¤Æ¡¢Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±ü¤µ¤ó¡¢Ì´¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁá¤¯ÆüËÜ¸ø³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸÷±º¤Ï2021Ç¯¡¢50ºÐ¤Ç¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ø¸ì³ØÎ±³Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢ÎÁÍý¤Î³Ø¹»¤Ë2Ç¯ÄÌ¤¤¡¢¸½ºß¥«¥Ê¥ÀÀ¸³è¤Ï3Ç¯È¾¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£