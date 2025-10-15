ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡¡ÆüËÜÁª¼ê½éPS´°Åê¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡Ö°µÅÝÅª¤Ê»ÙÇÛÎÏ¡×¡Ö¥É·³¤Î¥í¡¼¥Æ¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¡£9²ó¤ò1¿Í¤ÇÅê¤²È´¤111µå3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÏ¢¾¡¤ËÆ³¤¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡0ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤Î»³ËÜ¤Ï¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é´°Åê¤Î²÷µó¤Ç¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡9²ó2»à¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¡¢¥Ü¡¼¥ó¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¤ë¤È¡¢ÎÃ¤·¤¤´é¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤òÄ¯¤á¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÊá¼ê¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Çò¤¤»õ¤¬¸«¤¨¤¿¡£111µå¡¢µö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«3ËÜ¤Ç1¼ºÅÀ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´°Åê¤ÈÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö»³ËÜÍ³¿¤¬NLCSÂè2Àï¤Ç´°Åê¡£Èà¤Ï¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ò´°Á´¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤Ê»ÙÇÛÎÏ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤¢¤È2¾¡¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤Þ¤¿°ì¤Ä¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÀáÌÜ¤ÎµÏ¿¡£»³ËÜÍ³¿¤¬ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´°Åê¡×¤È²÷µó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¡ÖESPN¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ã´Åö¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö»³ËÜÍ³¿¤Î´°àú¤Ê»î¹ç¡£¥ï¥ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡MLB¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Âè1Àï¤Ïº¸ÏÓ¥¹¥Í¥ë¤¬8²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¤³¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡×¤ÈÀèÈ¯¿Ø¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î7²óÀïÀ©¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2¾¡0ÇÔ¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢93²óÃæ78²ó¡Ê83.9¡ó¡Ë¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¹Ô¤Î2»î¹ç¡¢3»î¹ç¡¢2»î¹ç¤ÎÊý¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢Âè1Àï¡¢Âè2Àï¤òÅ¨ÃÏ¤ÇÏ¢¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï27²óÃæ24²ó¡Ê88.9¡ó¡Ë¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢µÈÃû¥Ç¡¼¥¿¤òÂ·¤¨¤ÆÂè3Àï¤ËÄ©¤à¡£