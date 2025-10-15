¡Ö¥Ö¥¹¤ÇµÒ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ Î©¤Á¤ó¤Ü¤·¤Æ¤³¤¤¡×½÷À½¾¶È°÷¤òGPS¤Ç´Æ»ë¤·Çä½Õ¤µ¤»¤¿¤«¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼Å¹Ä¹¤ÎÃË¤é2¿ÍÂáÊá¡¡¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ç²¥¤ë¤Ê¤ÉË½ÎÏ¤â¡¡Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ
Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¤ÎÃË¤È½¾¶È°÷¤Î½÷¤¬ÊÌ¤Î½÷À½¾¶È°÷¤ËÇä½Õ¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¡Ö¥Ö¥¹¤ÇµÒ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È·«¤êÊÖ¤·Ë½ÎÏ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¡¦ÎëÌÚËã±ûÌíÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤é2¿Í¤Ï¡¢20Âå¤Î½÷À½¾¶È°÷¤òÅ¹¤Ë¿²Çñ¤Þ¤ê¤ò¤µ¤»¤Æ´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢Çä½Õ¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥Ö¥¹¤ÇµÒ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤éÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤ÇÎ©¤Á¤ó¤Ü¤·¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈÇä½Õ¤ò»Ø¼¨¤·¡¢¥«¥Ð¥ó¤ËGPSÈ¯¿®µ¡¤òÆþ¤ì¤Æ¹ÔÆ°¤ò´Æ»ë¡£½÷À¤¬ÌµÃÇ¤ÇµÙ·Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À¤ÎÂÎ·¿¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á°ì¿©¤´¤È¤Ë¿©»ö¤ÎÊó¹ð¤ò¤µ¤»¡¢¾Úµò¤È¤·¤Æ¥ì¥·¡¼¥È¤òÁ÷¤ì¤È¶¯Í×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ï¡Ö¿È¤â¤Ü¤í¤Ü¤í¤Ç¡¢Å¹Ä¹¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤È¤¤¤¦µ¤ÎÏ¤äÁªÂò»è¤Ï»×¤¤¤Ä¤¯¤Ï¤º¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÇä½Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¿²Çñ¤Þ¤ê¤Ê¤É¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î½÷¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£