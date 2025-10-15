¡ÖÀ¶·é´¶¤Î¤Ê¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤È¤«¥Þ¥¸¤ÇÌµÍý¡ª¡×¼ºÎé¤¹¤®¤ëº§³è¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò·âÂà¤·¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢¼ºÎé¤¹¤®¤ëº§³è¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò·âÂà¤·¤¿½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö35ºÐ¤ÎÇä¤ì»Ä¤ê¥Ð¥Ð¥¢¤Î¤¯¤»¤Ë¡ª¡×¤ÈÇÍ¤é¤ì¡Ä
¡Ö»Å»öÂç¹¥¤¿Í´Ö¤Î»ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤í¤½¤í·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÅÐÏ¿¡£¤½¤³¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤¹¤¹¤á¤é¤ì¡¢45ºÐ¤ÎÃËÀ¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃËÀ¤ÏÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ò¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë»ØÄê¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï1±ßÃ±°Ì¤Þ¤Ç³ä¤ê´ª¡£¤Þ¤¡¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø²È»ö¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ù¡Ø»Ò¶¡¤Ï2¿Í°Ê¾å»º¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¡Ø¼Â²È¤ÇÎ¾¿Æ¤ÈÆ±µï¤ÏÀäÂÐ¡Ù¡Ø¾Íè¤Ï¼«Ê¬¤Î¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ù¤À¤Î¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¡¢¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤¿»ä¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò±ä¡¹¤È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤«¤éÆóÅÙÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¥êÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ø35ºÐ¤ÎÇä¤ì»Ä¤ê¥Ð¥Ð¥¢¤Î¤¯¤»¤Ë¡ª¡Ù¡Ø²¶¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ë¤Ê¤ó¤Æµö¤»¤Ê¤¤¡Ù¤ÈµÕ¥®¥ì¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¤½¤ÎÃËÀ¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¤³¤ÈºÙ¤«¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢»ä¤ÎÏÃ¤Ë¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡ØÀ¶·é´¶¤¬¥¼¥í¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤À¤è¡©¡Ù¡ØÀ¶·é´¶¤Î¤Ê¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤È¤«¥Þ¥¸¤ÇÌµÍý¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯12·î¡Ë
¢¦ ¤â¤¦¤³¤ÎÃËÀ¤ÈÆóÅÙ¤È²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£