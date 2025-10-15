½é¾¡Íø¤ÎÎ¢¤Ë¸÷¤Ã¤¿¹¶¤á¤Î¼éÈ÷¡ÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡×°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¤Î¥ëー¥ー¤¬Â¸ºß´¶
¡¡10·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡ÙÂè2Àá¤ÎGAME1¡¢°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¤Ï¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥¹¡¢¥¿¥¤¥éー¡¦¥¯¥Ã¥¯¤Î2Ì¾¤¬·ç¾ì¤È¤¤¤¦µÕ¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤ò85-79¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥¹¤¬Éüµ¢¤·¤¿GAME2¤Ï56-76¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÄ¹Ã«ÀîÄª¤Ï¥Áー¥à¤Î²ÄÇ½À¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾õ¶·Åª¤Ë¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇGAME1¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·²ÇÏ¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂ¾¤Î¥Áー¥à¤Ë¤â¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤âÁ´ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·²ÇÏ¤È¤Î¥Ûー¥à³«ËëÀï¤Ç¤±¤ó°úÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î28ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¶ðÂôñ¥¡¢¥ªー¥Ðー¥¿¥¤¥à¤À¤±¤Ç10ÆÀÅÀ¤ò²Ô¤¤¤À¾®Åç¸µ´ð¡¢¤½¤·¤Æ¥´ー¥ë²¼¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥ó¡£Èà¤é¤Î³èÌö¤Ê¤¯¤·¤Æ½é¾¡Íø¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢22ºÐ¤Î¥ëー¥ー¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÈà¤Ï¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Î¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£½µËö¤Î»î¹ç¤Ï¤¹¤´¤¯¥¿¥Õ¤Ê¥¿¥¹¥¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºòÆü¤Ï2¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë³°¹ñÀÒÁª¼ê¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤â¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥ëー¥º¥Üー¥ë¤Ë¥À¥¤¥Ö¤·¤Æ¶ðÂôÁª¼ê¤ÎÂ®¹¶¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ïー¥É¥ïー¥¯¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Áー¥à¤Ë¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·²ÇÏ¤È¤ÎÏ¢Àï¤ò½ª¤¨¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Û¥ë¥à¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤ÏÄÄ²¬Î®±©¤ÎÊ³Æ®¤ò»¾¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¢¡¢£Å¥½¤¤¥×¥ìー¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø
¡¡188¥»¥ó¥Á¤Ê¤¬¤é93¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëÄÄ²¬¤Ï¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿Å¥½¤¤¥×¥ìー¤Ç¤Î¹×¸¥¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£GAME1¤Ç¤Ï4ËÜ¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò´Þ¤à9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢3¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµÏ¿¡£¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ï26Ê¬17ÉÃ¤ËµÚ¤ó¤À¡£GAME2¤Ç¤âÌó17Ê¬´Ö¥³ー¥È¤ËÎ©¤Á¡¢4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¥Þー¥¯¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー½ªÈ×¤Ë¤Ï¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥ó¤Î¥¢¥ê¥¦ー¥×¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤Æ´ÑµÒÀÊ¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¡¢MIP¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀçÂæ89ERS¤È¤Î³«ËëÀá¤Ç¤Ï¡¢ÄÄ²¬¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Ç10Ê¬Ì¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ìë¤Þ¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤¹Æü¡¹¤¬2¡¢3¥«·îÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÀçÂæÀï¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄÄ²¬¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢¥Ûー¥à³«ËëÀï¤Ç¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤â¡È¹¶¤á¤Î»ÑÀª¡É¤ò´Ó¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡Ö¥Áー¥àÁ´°÷¤Ç¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¤é²¿ËÜ¤â¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2Æü´Ö¤Ç¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤âÉ¬Á³Åª¤Ë¿¤Ó¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¢£ÈôÌö¤ÎÍ½´¶Éº¤¦¥ëー¥ー¤ÎÌë
¡¡ÄÄ²¬¤Ïºò¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤ËÎý½¬À¸¤«¤éÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Æ³«Ëë¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤¬5Ê¬¤Û¤É¤À¤Ã¤¿ÂçÂ´¥ëー¥ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·²ÇÏ¤È¤Î½éÀï¤ÇÆÀ¤¿½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê»î¹ç¸å¤â¡Ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£ÌëÃæ¤â2»þ¡¢4»þ¡¢6»þ¤Ã¤Æ2»þ´Ö¤ª¤¤Ëµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³¿²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÏÈèÏ«¤Ç¥Ð¥¥Ð¥¤À¤±¤É¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤ÏÁá¤¯»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥âー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¶ì¾Ð¤Þ¤¸¤ê¤Ë¥ëー¥ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÄÄ²¬¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£60»î¹ç¤ÏÁêÅöÄ¹¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î¡È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¥¥â¥ó¥¹¥¿ー¡É¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ä¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ìー¤Ç°ñ¾ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¡ÖÆÀÅÀÌÌ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ë°¤¯¤Ê¤¸þ¾å¿´¤ò¶»¤Ë¥³ー¥È¾å¤Ç¿Ê²½¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
