¡¡2021Ç¯¤ËÆü±Ñ¹çºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØGALAXY TRAIN¡Ù¤Ç½é¤á¤ÆÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÅìÅçµþ¡£2025Ç¯11·î¤Ë½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢10·î¤Ë¤Ïº¬ËÜ½¡»Òºî¡¦±é½Ð¤ÎÉñÂæ¡ØMarriage Hunting¡Ù±Ñ¸ìÈÇ¤Ø¤Î½Ð±é¡¢12·î¤Ë¤Ï¥¢¥ß¥åー¥º½êÂ°ÇÐÍ¥¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡È¥Áー¥à¡¦¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡É¤Î20¼þÇ¯µÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡Ø20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025 ¡ÈZERO¡É¡Ù¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÅìÅç¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ü¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤¬´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡×
――2025Ç¯¤Ï¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥¤¡Ù¡Ø¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤ÈÌÓ¿§¤Î°ã¤¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤´¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¡¢ÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅìÅçµþ¡Ê°Ê²¼¡¢ÅìÅç¡Ë¡§º£Ç¯¤Ï¤ª·Î¸Å¤ÈËÜÈÖ¤ò¿ôÂ¿¤¯·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤º¤Ã¤È²¿¤«¤·¤é¤ÎºîÉÊ¤ÈÌò¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½ËÍ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥¤¡Ù¤Ï½é¤á¤Æ¤Î3¿Í¼Çµï¡£ËÍ¼«¿È¤ÏµÞî±ÂåÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æñ¤·¤¤Âêºà¤ÎÃæ¡¢±é½Ð²È¤Îº¬ËÜ½¡»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¸ÀÍÕ¤ò¤É¤¦Áà¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ç¤·¤¿¡£±é¤¸¤¿¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥À¥°¥é¥¹¡Ê¥Ü¥¸ー¡Ë¤Ï´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¯¤Æ¡¢µÞ¤Ëáòáû¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤ò»î¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¤ê¡£Íý²ò¤¬Æñ¤·¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ñÎÁ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¤½¤Î»þÂå¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤ê¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥À¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ï¤«¤ë¤³¤È¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¼ê·«¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾Ç¤ê¤äÉ¬»à¤µ¤¬¥Ü¥¸ー¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤È¤¦¤Þ¤¯¶¦ÌÄ¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¤â¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ë¸«¤¨¤ëÎ¢¤ËÂç¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£À¯¼£¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀÕÇ¤¤ä¥×¥é¥¤¥É¤Î½Å¤ß¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤È¸À¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤¬´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÁÇÅ¨¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーー¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅìÅç¡§¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤ÎÍÇÏ¸øÀ¸¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢ËÍ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯Á¡ºÙ¤Ç¡¢¿Í¤ò½ýÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¸Â³¦¤¬Íè¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Ë¹ó¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤¬Êì¤È¸ò¤ï¤·¤¿ºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸øÀ¸¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤¿¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦¤¿¤á¤Ë²»³Ú¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¿´¤ò³«¤¤¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëµÜ±à¤«¤ò¤ê¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¿´¤Î½ý¤ä²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¼þ¤ê¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¸«¤»¤ëÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê½ý¤äºá¤Î°Õ¼±¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡Ö¤½¤ÎÀ³Ê¤Ê¤éÊÑ¤ï¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Âç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢±é¤¸Êý¤ä¥»¥ê¥Õ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸øÀ¸¤¬¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤·¤«¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê½ý¤òÊú¤¨¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ§¤ß½Ð¤·¤¿°ìÊâ¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤±¤É³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ÎÌò¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤¿¤È»×¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¤ª¼ê»æ¡¢¥«ー¥Æ¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯Çï¼ê¤ä¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¨¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤Ï¡¢¤É¤³¤«Á°¸þ¤¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë½ª¤ï¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤ëºÝ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯ç¥¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÅç¡§ÀÚ¤Ê¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ñ½ª¤¨¤¿¤È¤¤Ë²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èá¤·¤¤¤±¤É¡¢º£¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬¤É¤ì¤À¤±µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤ËèÆü¤ËÎÙ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢·à¾ì¤ò½Ð¤¿¸å¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤ÊÀ®Ä¹¤Î1¥Úー¥¸
――¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤Ç¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÎºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅìÅç¡§¡Ø½Õ¤Î¤á¤¶¤á¡Ù¤Ç½é¤á¤ÆºÂÄ¹¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é2²óÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¿ô¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÎºÂÄ¹¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢ÌòÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç¤â¤½¤ÎÌò¤Ë¶á¤¤À³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¹½¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ëÌò¤¬ÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¤éÌµÍý¤Ë¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¥¯ー¥ë¤ÊÌò¤À¤È·Î¸Å¾ì¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¸øÀ¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯Íí¤ß¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÅÙ¡¢W¥¥ã¥¹¥È¤Î¡Ê²¬µÜ¡ËÍèÌ´¤¯¤ó¤È¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢19»þ¤¯¤é¤¤¤«¤é¿¼Ìë1»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤W¥¥ã¥¹¥È¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ô¤Ï³§¤µ¤ó¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¼»ÅÊ¿´¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤½¤ì¤òÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÍèÌ´¤¯¤ó¤ÏËÍ¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤óºÂÄ¹¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Öµþ¤Ïº£¸å¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºÂÄ¹¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤È¡¢Ìò¤äºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²»¶Á¤µ¤ó¤ä¾ÈÌÀ¤µ¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤¢¤êÊý¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·Î¸Å¾ì¤Ç¤Î¤¢¤êÊý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤ÎËÜÈÖ¸å¡¢¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Î¥Üー¥«¥ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦ÃæÌîÂÀ°ì¤¯¤ó¤¬ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Î¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öµþ¤¬¤¢¤Î¥·ー¥ó¤ò¤ä¤ë»þ¡¢¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÎÀ¼¤¬³ÊÃÊ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢³§¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Î¤¿¤á¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¨¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤ÊÀ®Ä¹¤Î1¥Úー¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――10·î¤Ë¤Ïº¬ËÜ½¡»Ò¤µ¤óºî¡¦±é½Ð¤ÎÉñÂæ¡ØMarriage Hunting¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È½é¤Î2¿Í¼Çµï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î±Ñ¸ì¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅìÅç¡§Á´ÉôÉÔ°Â¤Ç¡¢Á´Éô³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥¤¡Ù°ÊÍè¤Þ¤¿º¬ËÜ¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤´±ï¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º¬ËÜ¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤¤¤¦¤«¸ÀÍÕ¤Ï¤É¤³¤«ÉâÍ·´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò±Ñ¸ì¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ 2023Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¾å±é¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÎÌò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÁ´ÊÔ±Ñ¸ì¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¡ØGALAXY TRAIN - A New Musical¡Ù¤Ï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡È¹âÂ®²ñÏÃ·à¡É¡£ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¤Î3¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÆ±¤¸·Î¸Å¾ì¤ÇÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Î¤âÂ¾2¤Ä¤Î¤ª·Î¸Å¤ò¸«¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ÈÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìò¤Î¿Í´ÖÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¸²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿ÍÊª¤Î´¶¾ð¤ä¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò¤è¤êÃúÇ«¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――²áµî¸ø±é¤Î±ÇÁü¤äº£²ó¤ÎÂæËÜ¤Ê¤É¤ÇºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢±Ñ¸ìÈÇ¤ÎÌÌÇò¤ß¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìÅç¡§ÆüËÜ¸ìÈÇ¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤Ï¡¢º¬ËÜ¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñÏÃ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÆÈÆÃ¤Ê´¶³Ð¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÃË½÷¤¬·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÁêÃÌ°÷¤ÈÁêÃÌ¤·¤ËÍè¤¿¿Í¤ò¸ò¸ß¤Ë±é¤¸¡¢»þ´Ö¼´¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Èー¥êー¤È¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤±¤É¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤âÆñ¤·¤¤ºîÉÊ¤ò±Ñ¸ì¤Ç¤ä¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÉáÃÊ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤ê±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ì¤ÏÆüËÜ¸ì¤è¤ê¸ÀÍÕ¤ÎÉ½¾ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ï¥»¥ê¥Õ¤Î²»Äø¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿ºÌ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ç¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä³°¹ñ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç±é¤¸¤ë»þ¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂç·¶ºÀ¤Ë²»¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤È¤Ï°ã¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤À¤È¤½¤³¤Ï¼«Á³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈËÍ¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·Î¸Å´ü´ÖÃæ¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤â¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¤ª¼Çµï¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É¤ÎÁÇÅ¨¤µ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ë
――¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢11·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¹½ÁÛ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÅìÅç¡§ÉáÃÊ¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤ÏÌò¤òÅ»¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤ÎÌò¤Î´¶¾ð¤ä¿ÍÀ¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤¬¤¤¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£µÒÀÊ¤«¤éÌã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡¢Ìò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÅìÅçµþ¡×¤È¤·¤Æ¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØI am JUST ME¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊÀ¸³è¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¡¦¿Í¤ò½ýÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¿Í¤¬¹¥¤¤½¤¦¤Ê¼«Ê¬¡¦¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊªÁü¤òºî¤Ã¤Æ¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤»¤º¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¶õ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É¤ÎÁÇÅ¨¤µ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÁÇ¤ÎÅìÅçµþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Èー¥¯¥³ー¥Êー¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºîÉÊ¡¢¤³¤ì¤«¤é½Ð±é¤·¤¿¤¤ºîÉÊ¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë³Ú¶Ê¤äËÍ¼«¿È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤âÈäÏª¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤Ç²Î¤¦¤È¤¤Ï¤ª¼Çµï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìò¤Î´¶¾ð¤ä¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬Àè¤À¤±¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¥ê¥º¥à¤ä¥á¥í¥Ç¥£ー¤È¤¤¤Ã¤¿²»³ÚÀ¤âÉ½¸½¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÌòºî¤ê¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ËÁ´Á³°ã¤¦Êý¸þ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤Ç¤ÏÍÇÏ¸øÀ¸¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¼Â¤Ï¤½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î²»³ÚÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤âÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤íÇÛ¿®¤Ê¤É¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¤ß¤ÇÄ°¤±¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½ª±é¸å¤Ï¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤·Ú¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¤È²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
――20ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ò¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂèÆó¾Ï¤Î¥¹¥Æー¥¸¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âè°ì¾Ï¤Ë¤ª¤±¤ëÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂèÆó¾Ï¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìÅç¡§¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¦¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¿Í¤ÈºîÉÊ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Íñ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¸åÇÚ¤¬Áý¤¨¤ÆÀèÇÚ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¿Í¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¡£Íñ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Á¡ºÙ¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¤¢¤ëÌò¼Ô¡£¡ÖÅìÅçµþ¤È¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖÅìÅçµþ¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï´Ñ¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
――ÀäÂÐ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤ºîÉÊ¤äÌò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅìÅç¡§Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡Ù¤Ï¤¤¤Ä¤«ÀäÂÐ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¤ºîÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¥¥ó¥ー¡¦¥Öー¥Ä¡Ù¤ä¡Ø¥í¥ß¥ª¡õ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥ê¥ë¡¦¥ßー¡Ù¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥¤¡Ù¤ä¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤ÎºÆ±é¤âº£¤«¤é¤â¤¦¤ä¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Ä©Àï¤·¤¿¤¤ºîÉÊ¤ò¤¢¤²¤¿¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
――12·î¤Ë¤Ï¡Ø20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025 ¡ÈZERO¡É¡Ù¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅìÅç¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¤«¤é¤Î»²²Ã¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥Áー¥à¡¦¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡É¤Î20¼þÇ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÅìÅç¡§½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤»þ¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¤âÁÇ¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤¬Ç¡¼Â¤Ë¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î3Ç¯¤Ç´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤â¡È¥Áー¥à¡¦¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡É¤ÈÆ±¤¸20ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤½¸ÂçÀ®¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤³¤«¥Ûー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ë¡¢Ã»¤¤¤Ê¤¬¤é³Î¤«¤Ê3Ç¯´Ö¤ò¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤·¡¢20Ç¯Ê¬¤Î½Å¤ß¤òÁ´ÉôºÜ¤»¤Æ³§ÍÍ¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ç®¤¯¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤ÈÆ±´ü¤Î¥Ï¥ó¥µ¥à¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª
¡ÊÊ¸¡áµÈÅÄº»Æà¡Ë