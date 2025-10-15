¡Ú´ÊÃ±ÌôÁ·¡Û¸ª¤³¤ê¡¦Èè¤ì¡¦¤À¤ë¤µ¤Ë¤â¡ý¡ÖÄ¹¤¤¤â¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¥ì¥·¥Ô3ÉÊ
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤Ë¤ó¤Ë¤¯&¤·¤ç¤¦¤¬Æþ¤ê¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨ËþÅÀ¡ª¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÆÚÆù¤ÈÄ¹¤¤¤â¤ÎÃ³Ã³¥¹¡¼¥×¡×
Èè¤ì¤ä¸ª¤³¤ê¤Ê¤É¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯Ä´»Ò¤¬°¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È¡¢Æü¾ïÅª¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢ÌôÁ·¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¡¼¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤¤â¤äÆùÎà¡¢Æ¦¤Ê¤É¤¤¤Ä¤â¤Î¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢ÂÎ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¥µ¥Ã¤Èºî¤ì¤ë¥¹¡¼¥×¥ì¥·¥Ô¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ãËýÀÅª¤ÊÈè¤ì¤Ë¡ä
Æù¡ÊÄã»éËÃ¤Î¤â¤Î¡Ë¡¢µû¡¢¤¤¤âÎà¡¢ÂçÆ¦¡¢ÊÆ¤Ê¤É
¢¨¡Öµ¤¡×¡§ÌôÁ·¤Ç¤ÏÀ¸Ì¿¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢£ÆÚÆù¤ÈÄ¹¤¤¤â¤ÎÃ´Ã´¥¹¡¼¥×
Æ¦Æý¤È¤´¤Þ¤Ç¥³¥¯ËþÅÀ
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù ¡Ä160g
Ä¹¤¤¤â¡Ä 200g
Ä¹¤Í¤® ¡Ä1/2ËÜ¡ÊÌó50g¡Ë
¤Ë¤é ¡Ä1/3¤ï¡ÊÌó30g¡Ë
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä1ÊÒÊ¬
¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä1¤«¤±Ê¬
A¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡¼ò¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤½¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¡¿å¡Ä1¤È1/2¥«¥Ã¥×
B
¡¡Æ¦Æý¡ÊÀ®Ê¬ÌµÄ´À°¡Ë¡Ä1¥«¥Ã¥×
¡¡Çò¤¹¤ê¤´¤Þ¡Ä Âç¤µ¤¸3
¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥ Ä¹¤¤¤â¤ÏÈé¤Ä¤¤Î¤Þ¤Þ1cm¸ü¤µ¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤Í¤®¤Ï1cmÉý¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤Ë¤é¤Ï4cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥Æé¤Ë¤´¤ÞÌýÂç1/2¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤éÆÚÆù¤ò²Ã¤¨¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢A¡¢Ä¹¤¤¤â¡¢¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¼å²Ð¤ÇÌó8Ê¬¼Ñ¤ë¡£
3¡¥¤Ë¤é¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó1Ê¬¼Ñ¤Æ¡¢B¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤ÄÄ¾Á°¤Þ¤Ç²¹¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ç¥é¡¼Ìý¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬398kcal¡¿±öÊ¬2.5g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ã·Æ£ºÚ¡¹»Ò¡Ë
¢£¤È¤ê¤Ò¤Æù¤ÈÄ¹¤¤¤â¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¥¹¡¼¥×
¤Ò¤Æù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤À¤·¤Ë
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¤È¤ê¤Ò¤Æù¡Ä70g
A
¡¡¼ò¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡¿å¡Ä2¥«¥Ã¥×
¡¡Ä¹¤¤¤â¡Ä120g
¡¡¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡ÄÂç¤µ¤¸1
±ö¡¡ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥Ä¹¤¤¤â¤Ï1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£Æé¤ËA¤È¡¢¤Ò¤Æù¤ò¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤éÆþ¤ì¡¢¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
2¡¥¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò¼è¤ê¡¢Ä¹¤¤¤â¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤ò²Ã¤¨¡¢Ãæ²Ð¤ÇÌó2Ê¬¼Ñ¤ë¡£±ö¾®¤µ¤¸1/3¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ÇÄ´Ì£¤¹¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬103kcal¡¿±öÊ¬1.0g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß¡Ë
¢£Ä¹¤¤¤â¤ÈÆ¦¤Î¥¹¡¼¥×
¤Û¤¯¤Û¤¯¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
Ä¹¤¤¤â¡Ä100g
¥»¥í¥ê¡Ä1/2ËÜ
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ó¡¼¥ó¥º¡Ä100g
A
¡¡ÍÎÉ÷¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ(ðùÎ³)¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¡¿å¡Ä2¥«¥Ã¥×
±ö¡¡¤³¤·¤ç¤¦
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥Ä¹¤¤¤â¤Ï1cm¸ü¤µ¤ÎÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥»¥í¥ê¤ÏÍÕ¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢·Ô¤Ï1cm»ÍÊý¤ËÀÚ¤ê¡¢ÍÕ¤ÏÁÆ¤¯¹ï¤à¡£
2¡¥Æé¤ËA¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤éÄ¹¤¤¤â¡¢¥»¥í¥ê¤Î·Ô¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ó¡¼¥ó¥º¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó3Ê¬¼Ñ¤ë¡£
3¡¥±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ÇÄ´Ì£¤·¡¢¥»¥í¥ê¤ÎÍÕ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬103kcal¡¿±öÊ¬0.9g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿µÈÅÄ°¦¡Ë
Ä¹¤¤¤â¤Î¥Û¥¯¥Û¥¯´¶¤äÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¡¢Æ¦¤ÎÉ÷Ì£¤Ê¤É¡¢¥¹¡¼¥×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£ÂÎ¤â¿´¤â¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤ë°ìÉÊ¤¬¼ê´Ö¤Ê¤¯¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ÉÔÄ´¤Î¤È¤¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯Ä´»Ò¤¬°¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢°ìÇÕ¤Î¥¹¡¼¥×¤ÇÂÎ¤òÀ°¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
´Æ½¤¡¿ã·Æ£ºÚ¡¹»Ò¡¡»£±Æ¡¿¤è¤Í¤¯¤é¤ê¤ç¤¦¡¦ÅÄÂ¼¾»Íµ¡¦ß·ÌÚ±û»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿singt
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡áÈ«»³ËãÈþ