¥¤¥é¥¯ÂåÉ½¤Î¥°¥é¥Ï¥à¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É´ÆÆÄ¤ÏÉÔËþ
¡¡¤«¤Ä¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤ÇÁª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤¿¥¤¥é¥¯ÂåÉ½´ÆÆÄ¤¬¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¶¦ºÅ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAFC¡Ë¤¬Ïª¹ü¤ÊÆüÄø¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÅÜ¤ê¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤Î¥°¥é¥Ï¥à¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É»á¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÃæ¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥é¥¯ÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î³ÆÁÈ3°Ì¤È4°Ì¤Î¹ç·×6¥Á¡¼¥à¤ò½¸¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜÀï½Ð¾ì¤Ø¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î·Á¼°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¡¢6¥Á¡¼¥à¤ò3¥Á¡¼¥à¤º¤Ä2ÁÈ¤ËÊ¬¤±¤ÆÁíÅö¤¿¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢³ÆÁÈ¥È¥Ã¥×¤Î2¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÀï¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£³ÆÁÈ¤Î2°Ì¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¹Ô¤¦·Á¼°¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¥«¥¿¡¼¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Û¥¹¥È¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢10·î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Î´Ö¤Ë¶¯°ú¤Ë3»î¹ç¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¥«¥¿¡¼¥ë¤ÏÃæ5Æü¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÏÃæ2Æü¤Ç2»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ¸øÊ¿¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¥«¥¿¡¼¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥¤¥é¥¯¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç¤ÏÆüÄø¤Ëº¹¤Î¤¢¤Ã¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¤â0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ÈÆÀ¼ºÅÀº¹¤Þ¤ÇÊÂ¤ó¤À¸å¤ÎÁíÆÀÅÀ¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥Î¥ë¥É´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å²ñ¸«¤Ç¡Ö»ä¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±¿±Ä¤ÎÂç²ñ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£AFC¤ÏÅö½é¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÏÃæÎ©ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃêÁª²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢³«ºÅÃÏ·èÄê¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥ª¥Þ¡¼¥ó¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥±¥¤¥í¥¹¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë6Æü´Ö¤ÎµÙÂ©¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï3Æü´Ö¤·¤«Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï²æ¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç3°ÌÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿»Å»öÃç´Ö¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â°úÍÑ¤·¡¢Ïª¹ü¤ÊÆüÄø¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤Î½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Î³«ºÅÃÏÌäÂê¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÉÔ¸øÊ¿¤ÊÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤¬ÌÜÎ©¤ÄAFC¤À¤¬¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ï»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤ë¤É¤³¤í¤«¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯µ¤ÇÛ¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë