Å·Æ¸»Ô¤Î¥¯¥Þ¤ÏÁÒÄÅÀî¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¡Ä·Ù»¡¤Ê¤É¤¬Àî¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤â¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤«¡Ê»³·Á¡Ë
Å·Æ¸»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¤Î¸áÁ°11»þ5Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á¸©Å·Æ¸»Ô»³¸µ¤Ç»Ò¥°¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆ»13¹æ¤ÎÅì¡¢³Ñ¹Ô¶¶ÉÕ¶á¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¯¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸áÁ°11»þÈ¾¤¹¤®¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢»Ô¤È·Ù»¡¤¬¥¯¥Þ¤òÄÉ¤¤¤³¤ß¡¢ÁÒÄÅÀî¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÒÄÅÀî¤ÏËÙ¤Î¤è¤¦¤Ë·¦¤ó¤À¹½Â¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÏ·Á¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¯¥Þ¤òÄÉ¤¤¤³¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¥¯¥Þ¤Ï¹ñÆ»13¹æ¤ÎÅìÂ¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸½ºßÁÒÄÅÀî¤ÎÌÐ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤ò»Ô¤È·Ù»¡¤¬¼è¤ê°Ï¤ßÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
