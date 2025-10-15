G-DRAGON¤¬¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ò¾å²¼µÕ¤µ¤Þ³Ý¤±¡ÖÍ·¤Ó¿´¤¬ºÇ¹â¡×¤ÈÈ¿¶Á¡£Á´¿È¥·¥ã¥Í¥ë¥³ー¥Ç¤Ç°µÅÝÅª¥«¥ê¥¹¥Þ´¶
G-DRAGON¡ÊBIGBANG¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØW Korea¡Ù11·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£CHANEL¡Ê¥·¥ã¥Í¥ë¡Ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤³¤ÎÀ¤¤ÇºÇ¤âCHANEL¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¡ÉG-DRAGON¤ÎÉ½»æ²èÁü¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤ÊG-DRAGON¤Î»äÉþ¤Î¿ô¡¹①～③
¢£G-DRAGON¤¬¡ØW Korea¡ÙÉ½»æ¤Ø¹âµ®¤ËÅÐ¾ì
»£±Æ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖBeyond-Man¡×¡£¾ï¤ËºÇ½é¤ËÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢»þÂå¤ÎÀº¿À¤ò·Áºî¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎG-DRAGON¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ðー¤Ï5¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢10·î14Æü¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ä¥¤ー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ñー¥ë¤Ê¤É¡¢CHANEL¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈà¤é¤·¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ëG-DRAGON¡£Åê¹Æ¤Î1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¶äÈ±¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ï¥Ã¥È¤òÌÜ¿¼¤ËÈï¤ê¡¢¤½¤Î¹ç´Ö¤«¤é¶¯¤¤´ãº¹¤·¤ò¥«¥á¥é¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£2ËçÌÜ¤ÏÁ°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¡È¥µ¥é¥¹¥È¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤½¤·¤Æ3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥Ä¥¤ー¥É¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥À¥ó¥¹¤Î°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ6ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ò¾å²¼µÕ¤µ¤Þ¤Ë¥ª¥ó¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤¬¡¢G-DRAGON¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ÇÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£8ËçÌÜ¤Ç¤ÏÇ¨¤ìÈ±¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç±Ô¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ÇºÇ¤âCHANEL¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ëÃË¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ï¤¢¡¢Èþ¤·¤¤¡Ä¡×¡ÖCHANEL¤Î²¦»Ò¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤Í·¤Ó¿´¤¬ºÇ¹â¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥´ー¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£