ÎëÌÚÊ¡¡¢¾ÃËÉ»Î¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»ÑÈäÏª¤Ë¡È»÷¹ç¤¦¡É¤ÈÈ¿¶Á¡ÖËÜÊª¤Î¾ÃËÉ»Î¤µ¤ó¤«¤È¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾ÃËÉ»Î¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´é¾®¤µ¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡È»÷¹ç¤¦¡É¤ÈÈ¿¶Á¡ªÎëÌÚÊ¡¤Î¾ÃËÉ»Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÅìµþ¾ÃËÉÄ£ #½©¤Î²ÐºÒÍ½ËÉ±¿Æ° ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª´ü´Ö¤Ï11·î9Æü¡Á15Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡ª³¹Ãæ¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÊ¡¡×¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿ËÉ²ÐÉþ¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ¤Ç»£±ÆÃæ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÊª¤Î¾ÃËÉ»Î¤µ¤ó¤«¤È ¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÊ¡·¯¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¾ÃËÉ»Î¤µ¤ó»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë Ê¡¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤ª¡¼ Ê¡·¯¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥Þ¥Ã¤Æ¤ë ¤«¤Ã¤³¤¤¡¼¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤Í¥¾¡¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´é¾®¤µ¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡È»÷¹ç¤¦¡É¤ÈÈ¿¶Á¡ªÎëÌÚÊ¡¤Î¾ÃËÉ»Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÅìµþ¾ÃËÉÄ£ #½©¤Î²ÐºÒÍ½ËÉ±¿Æ° ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª´ü´Ö¤Ï11·î9Æü¡Á15Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡ª³¹Ãæ¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÊ¡¡×¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿ËÉ²ÐÉþ¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ¤Ç»£±ÆÃæ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÊª¤Î¾ÃËÉ»Î¤µ¤ó¤«¤È ¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÊ¡·¯¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¾ÃËÉ»Î¤µ¤ó»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë Ê¡¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤ª¡¼ Ê¡·¯¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥Þ¥Ã¤Æ¤ë ¤«¤Ã¤³¤¤¡¼¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤Í¥¾¡¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£