¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤ÎÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤·¤¿½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°£³°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢£Ã£Ó¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¤ÇÇÔÂà¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤«£±£²µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¿ô»ú¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤³¤ÏÈ¿¾Ê¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤é¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¸åÇÚ¤Î£±¿Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼¤á¤ë¤Ã¤Æ¤µ¤Ó¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤È¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£ÓÂè£²Àï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯ÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¡ÖºÇ¸å¤âÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Î©¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ä¹Ìî¤Ø¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¥Û¥¹¥È¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀº¿À¡©¤½¤¦¤À¤Í¡£¥Û¥¹¥È¤ÎÀº¿À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤ÇÄ¹Ìî¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤Î¤Ç¤¤ë¿Í´ÖÀ¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¸åÇÚ¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£