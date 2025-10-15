ÅÐÏ¿¼Ô¿ô124Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¥ß¥Ë¥ï¥ó¥ÔS¡ª¥Í¥Ã¥ÈÀä»¿¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¿À¡×
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô124Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ëÉ×ÉØYouTuber¡Ö¤Î¤ê¤Ý¤ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¤Ý¤ó¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ù¥Í¥Á¥¢¤Ç¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢Î¹¹Ôvol.2 in venice¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÇ°´ê¤Î¥Ù¥Í¥Á¥¢¤Î·Ê¿§¤¬ËÜÅö¤ËåºÎï¤Ç¡¢Å·µ¤¤âÎÉ¤¯¤ÆºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Ù¥Í¥Á¥¢¤Ç¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥³¡¼¥Ç»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ù¥Í¥Á¥¢È¯¾Í¤Î¥¤¥«¥¹¥ß¥Ñ¥¹¥¿¤ò¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ó¤À¤±¤É±öµ¤¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¡ª¡ªÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤Î´¶ÁÛ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬»÷¹ç¤¦½÷À¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë¿À¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¢Èþ¿Í¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Î¤ê¤Ý¤ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï¸µ¡¹¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¡¢ºòÇ¯9·î14Æü¤Ë¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ6Ç¯¡£ºÇ°¦¤ÎÈà½÷¤ÈÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú·ëº§¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë½ªÎ»¤È¤¤¤¦»ö¤Ç»ä¤¿¤ÁÆþÀÒ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£