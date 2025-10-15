¡Ö¤³¤ì¡¢²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¤¾¡×¡È¹õ¤¤ÂÞ¡É¡È¥Á¥é¥·¡ÉÉÔ¿³ÊªÁê¼¡¤°¡Ä3ÆüÏ¢Â³¤Çµ¡Æ°Ââ½ÐÆ°¡¡Æ±°ìÈÈ¤äÌÏÊïÈÈ¤Î²ÄÇ½À¡¡ÀÄ¿¹¡¦¹°Á°»Ô
ÀÄ¿¹¡¦¹°Á°»Ô¤Î¶¶¤Î²¼¤Ç14Æü¡¢¥Á¥é¥·¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿È¢¾õ¤ÎÉÔ¿³Êª¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤Îµ¡Æ°Ââ¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏËÉ¸îÉþ¤òÃå¤¿·Ù»¡´±¤¬´Õ¼±ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢²ó¼ý¡£´í¸±À¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±»ÔÆâ¤Ç¤Ï¹õ¤¤ÂÞ¤Ê¤É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÉÔ¿³Êª¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç4·ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥é¥·¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿È¢¾õ¤ÎÉÔ¿³Êª¤òÈ¯¸«
ÀÄ¿¹¡¦¹°Á°»Ô¤Ç14ÆüÄ«¡¢¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÐ¿§¤ÎËÉ¸îÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À·Ù»¡´±¤À¡£ÉÔ¿³Êª¤Î½èÍý¤ÎÂÐ±þ¤Î°Ù¤Ë¡¢3ÆüÏ¢Â³¤Ç·Ù»¡¤Îµ¡Æ°Ââ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
14Æü¸áÁ°8»þ²á¤®¡¢¶¶¤Î²¼¤ÎÏ©¾å¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥é¥·¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿È¢¾õ¤ÎÉÔ¿³Êª¤À¡£
´í¸±À¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢´Õ¼±¤¬»Í³Ñ¤¤¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÂÞ¤Ø°Ü¤·²ó¼ýºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
´í¸±À¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡ÄÆ±°ìÈÈ¡¦ÌÏÊïÈÈ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÁÜºº
¹°Á°»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢3ÆüÁ°¤«¤é¹õ¤¤ÂÞ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÉÔ¿³Êª¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½é¤ÎÉÔ¿³Êª¤òÈ¯¸«¤·¤¿¿Í¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¹õ¤¤¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ÇÈ¢¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢Æ©ÌÀ¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Ç¤Þ¤¿¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊñÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¤¾¤Ã¤Æ¡¢ÇúÈ¯¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¹¤°¡Ê·Ù»¡¤Ë¡ËÅÅÏÃ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î4·ï¤ÎÉÔ¿³Êª¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÅ±µî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´í¸±Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤ÏÆ±°ì¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤äÌÏÊïÈÈ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î²ÄÇ½À¤ò»ëÌî¤Ë¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×10·î14ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë