¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¡ÖºÇÂç¤ÎÆý»À°ûÎÁ¡¿Æý»À¶Ý°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿ TM¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢ÆâÅÄ¤¬¤¯¤¹¶Ì¤ò³ä¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆâÅÄÍµª¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤È´î¤Ö»Ñ
¡¡11·î¤Ç50ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÆâÅÄ¡£ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÆâÅÄ¡Ö¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ã¤Æº£¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£È¾Ê¬¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª50ºÐ¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤Þ¤À¤Þ¤À90ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë40Ç¯¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÊÝ¤ÄÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
ÆâÅÄ¡Ö¤º¤Ð¤ê²¿¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤âÆ»¶ñ¤âÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¿´¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¼«Ê¬¤¬Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò½Å¤Í¤ë²ó¿ôÀ¤³¦°ì¤Ç¥®¥Í¥¹¤¬¤È¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
