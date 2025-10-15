¡ÚÂ®Êó¡Ûºë¶Ì¡¦Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÇÆþ½ê¼Ô¤Î½÷À2¿Í»àË´¡¡¸µ»ÜÀß¿¦°÷¤Î20ÂåÃË¤Î¿ÈÊÁ³ÎÊÝ¡¡ºë¶Ì¸©·Ù
¤±¤µ¡Ê15ÆüÄ«¡Ë¡¢ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÇÆþ½ê¼Ô¤Î½÷À2¿Í¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¸µ»ÜÀß¿¦°÷¤Ç20Âå¤ÎÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°5»þÁ°¡¢ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¤Î²ð¸îÉÕ¤ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ö¼ãÍÕ¥Ê¡¼¥·¥ó¥°¥Û¡¼¥à¡×¤Ç¡¢80Âå¤«¤é90Âå¤ÎÆþ½ê¼Ô¤Î½÷À2¿Í¤¬·ì¤òÎ®¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¿¦°÷¤¬¸«¤Ä¤±¡¢110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î4³¬¤È5³¬¤Î1¿ÍÉô²°¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÆ¬¤Ê¤É¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï½÷À2¿Í¤¬»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»¡¤¬15Æü¸áÁ°¡¢¸µ»ÜÀß¿¦°÷¤Ç20Âå¤ÎÃË¤Î¿ÈÊÁ¤òÄá¥öÅç»ÔÆâ¤Ç³ÎÊÝ¤·¡¢²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤«¤éÆþ½ê¼ÔÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤ÉÁêÃÌ¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤«¤éÏÃ¤òÄ°¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¤»ö·ï¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
