ME:I¡¦KEIKO¡ÊÀ¶¿å·Ã»Ò¡Ë¡¢ºùÄíÍÚ²Ö¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤ÁCUTIE STREET¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¡Ö¥°¥Ã¥º»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¡ÖÆü¥×½÷»Ò¤Îå«Âº¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/15¡Û11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬10·î13Æü¡¢Instagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£KEIKO¡ÊÀ¶¿å·Ã»Ò¡Ë¤¬8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¡Ê¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛME:I¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢CUTIE STREET¥é¥¤¥Ö»²Àï¥·¥ç¥Ã¥È
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤¡¡¢¡¢2¶ÊÌÜ¤«¤é¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢10·î12Æü¡¦13Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025 ¡ÖCAN¡ÇT STOP CUTIE¡×¤ËKEIKO¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£KEIKO¤ÏºùÄíÍÚ²Ö¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤Î³°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
2¿Í¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¡ÊÆü¥×½÷»Ò¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ME:I¤ÏÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÃÂÀ¸¡£ºùÄí¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥Ã¥º»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¡ÖÆü¥×½÷»Ò¤Îå«Âº¤¤¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥ÈÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡KEIKO¡¢ºùÄíÍÚ²Ö¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆCUTIE STREET¤Î¥é¥¤¥ÖËþµÊ
¢¡CUTIE STREET ¥é¥¤¥Ö¤òËþµÊ¤¹¤ëKEIKO¤ËÈ¿¶Á
