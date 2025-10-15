»³ËÜÍ³¿¡¢¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼°ÊÍè¤ÎÂç²÷µóÃ£À®¡¡111µå¤ÎÎÏÅê¡Ö2017Ç¯°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤ÎµÏ¿¡×ÊÆ¾Ò²ð
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£9²ó1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò5-1¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Î´°Åê¾¡Íø¤Ï¡¢µåÃÄ21Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤¢¤ëµÏ¿¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¤½¤Î¸å¤Ï°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£È´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¼´¤ËËÞÂÇ¤Î»³¡£9²ó111µå¤ÇÈï°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«3¡£7Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à21Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëPS´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¥ç¥à¥Ü¡¼¥¤¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥È¡¼¥¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤Î´°Åê¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î´°Åê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2017Ç¯ALCS¤Ç¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤ÇÃ£À®¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£2010Ç¯¤«¤é2017Ç¯¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´°Åê¤Î»î¹ç¤Ï16»î¹ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç2Ï¢¾¡¡£16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤«¤éÉñÂæ¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°Ü¤·¤ÆÀï¤¦¡£
