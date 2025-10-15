¡Ö¤³¤ì¤¾3²¯2500Ëü¥É¥ë¤ÎÍýÍ³¤À¡×¡¡»³ËÜÍ³¿¡¢111µå´°Åê¤ËÊÆÀä»¿¤ÎÍò¡Öµ¿¤¦¼Ô¤Ï¤Þ¤À¤¤¤ë¤«¡©¡×
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£9²ó1¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò5-1¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Î´°Åê¾¡Íø¤Ï¡¢µåÃÄ21Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡£111µå¤ÎÇ®Åê¤Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â³åºÓ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¤·¤«¤·¸«»ö¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤¹¡£5²ó¤Þ¤ÇËè²óÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7²ó¤Þ¤Ç89µå¤Èµå¿ô¾¯¤Ê¤¯¿Ê¤á¤¿¡£8²ó¡¢9²ó¤â¤¤Ã¤Á¤êÌµ¼ºÅÀ¡£ºÇ¸å¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç´°Åê¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤ÎX¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´°Åê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2004Ç¯¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Û¥»¡¦¥ê¥Þ¤¬Ã£À®¤·¤Æ°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤ÏÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¡£¡Ö¤³¤ì¤¾¥ä¥Þ¥â¥È¤¬3²¯2500Ëü¥É¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÍýÍ³¤À¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ä¥Þ¥â¥È¤È12Ç¯3²¯2500Ëü¥É¥ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤òµ¿¤¦¼Ô¤Ï¤Þ¤À¤¤¤ë¤«¡©¡×¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï3²¯2500Ëü¥É¥ë¤Î1¥»¥ó¥È¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥ä¥Þ¥â¥È¤Ë3²¯2500Ëü¥É¥ëÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¡¢Âç·¿·ÀÌó¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¤È¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï173²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¤È¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç7²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï5²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç´°Åê¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤âµÙ¤Þ¤»¤ëÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë