»³ËÜÍ³¿¤Î´°Åê¾¡Íø¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¶Ã¤¤ÎµÏ¿¡ª¡Ö2010Ç¯°ÊÍè¡¢½é¤Ç¤¢¤ë¡×¡¡º¸±¦¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÇÃ£À®
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£9²ó1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò5-1¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Î´°Åê¾¡Íø¤Ï¡¢µåÃÄ21Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ëµÏ¿¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¤½¤Î¸å¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£È´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¼´¤ËËÞÂÇ¤Î»³¡£9²ó111µå¤ÇÈï°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«3¡£7Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à21Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëPS´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¢¤ëµÏ¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£MLB¸ø¼°¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢Ï¢Â³¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç8²ó°Ê¾å¤òÅê¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢2016Ç¯¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê¥Ð¥à¥¬¡¼¥Ê¡¼¤¬NL¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡¢¥¯¥¨¡¼¥È¤¬NLDSÂè1Àï¡Ë°ÊÍè¡¢½é¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ±¤¸¥·¥ê¡¼¥ºÆâ¤ÇÀèÈ¯¤¬Ï¢Â³8²ó°Ê¾åÅê¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÂè4¡¦5Àï¤Ç¥Ð¥à¥¬¡¼¥Ê¡¼¤È¥ê¥ó¥¹¥«¥à¡Ë°ÊÍè¡¢½é¤Ç¤¢¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥¹¥Í¥ë¤¬8²óÌµ¼ºÅÀ¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ËÉÔ°Â¤ò»Ä¤¹¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ç¡¢º¸±¦¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ÀÚ¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç2Ï¢¾¡¡£16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤«¤éÉñÂæ¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°Ü¤·¤ÆÀï¤¦¡£
